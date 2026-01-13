Προβληματίζει το ΔΗΚΟ ο τρόπος συνεργασίας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης από την Κυβέρνηση, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή το ΔΗΚΟ ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την οποία κατατέθηκαν τόσο οι προβληματισμοί όσο και συγκεκριμένες εισηγήσεις του κόμματος, με στόχο να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε παρόμοια φαινόμενα και να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια. Όπως τόνισε, η παύση του διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ήταν, κατά την άποψη του ΔΗΚΟ, μονόδρομος.

Σημαντικά βήματα χαρακτήρισε επίσης την απομάκρυνση –όπως είπε– της Πρώτης Κυρίας από τον δημόσιο ρόλο της, παρότι το κόμμα του δεν το είχε ζητήσει, αλλά και τη δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την κατάργηση του Φορέα. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει αστυνομικές έρευνες τόσο για την πηγή του βίντεο όσο και για το περιεχόμενο των όσων ακούγονται σε αυτό.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να διαφυλαχθεί, εξηγώντας πως το κόμμα του επέλεξε συνειδητά να δώσει χρόνο στον Πρόεδρο για να διαχειριστεί την κρίση. Τα μέτρα που λήφθηκαν, όπως είπε, συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση του βεβαρημένου κλίματος και επιτρέπουν πλέον να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση και στην αποκατάσταση της απαίτησης για διαφάνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ίδιο το βίντεο, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ περίεργο», σημειώνοντας ότι έχει δημοσιοποιηθεί από άγνωστη πηγή και όχι από αναγνωρισμένο δημοσιογράφο ή μέσο ενημέρωσης. Αυτό, κατά τον ίδιο, επιβάλλει επιφυλακτικότητα τόσο ως προς τη σκοπιμότητα όσο και ως προς τη χρονική στιγμή της δημοσιοποίησής του. Τόνισε, ωστόσο, ότι αν όσα έχουν λεχθεί αποδειχθούν αληθή, τότε προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι εισήγηση του ΔΗΚΟ ήταν ο διορισμός ειδικών ποινικών ανακριτών. Το κόμμα του, όπως είπε, είναι έτοιμο να συζητήσει οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη και πιο αξιόπιστη διερεύνηση της υπόθεσης, επαναλαμβάνοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία του θεσμού της Προεδρίας.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι εάν τελικά ευσταθούν όσα ακούγονται στο βίντεο, τότε φίλοι ή συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας τον έχουν εκθέσει. Ξεκαθάρισε πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά εκ μέρους ή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον τρόπο που καταγράφεται, πάντα με πλήρη επιφύλαξη ως προς την αυθεντικότητα του περιεχομένου.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το σοβαρότερο ζήτημα, κατά την άποψή του, δεν αφορά όσα ενδεχομένως λέγονται από ιδιώτες ή επιχειρηματίες, αλλά όσα ακούγονται από πλευράς του διευθυντή –ή του τέως διευθυντή– του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, εμπλέκεται άμεσα ο θεσμός, καθώς ο διευθυντής του γραφείου εκπροσωπεί τον Πρόεδρο, υπάγεται σε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύεται από κανόνες. Κατά συνέπεια, εκτίμησε ότι υπήρξε τουλάχιστον κακή κρίση ως προς το ποιους συνάντησε διαδικτυακά και το τι ειπώθηκε, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί λομπιστών.

Αναφερόμενος στις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, ο κ. Παπαδόπουλος παραδέχθηκε ότι υπάρχει προβληματισμός τόσο για το ίδιο το βίντεο όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της συνεργασίας του ΔΗΚΟ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αποχώρησης από την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι πλέον εναπόκειται στον ίδιο τον Πρόεδρο να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στον κυπριακό λαό και να στείλει σαφή μηνύματα διαφάνειας, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Τέλος, χαρακτήρισε ατυχείς τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, εάν αυτές αφορούσαν το Δημοκρατικό Κόμμα, τονίζοντας ότι το ΔΗΚΟ απέφυγε σχεδόν πλήρως τις δημόσιες τοποθετήσεις τις πρώτες ημέρες, δίνοντας χρόνο στον Πρόεδρο να αντιδράσει και να διαχειριστεί την κρίση. Όπως επισήμανε, οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, κατά την άποψή του, αποδεικνύει ότι οι τοποθετήσεις του ΔΗΚΟ δεν μπορούν να εξομοιωθούν με τις πιο έντονες και επικριτικές παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης. Προειδοποίησε, τέλος, ότι η ισοπέδωση όλων των πολιτικών τοποθετήσεων οδηγεί στην απαξίωση της πολιτικής και των κομμάτων συνολικά, ενισχύοντας τη δυσπιστία των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης: Πολιτικοί τριγμοί για το βίντεο: Συναντήσεις με κόμματα και σενάρια αποχώρησης