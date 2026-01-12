Η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τοποθετήθηκε δημόσια για το βίντεο με τους δήθεν επενδυτές που είδε το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι το κύρος και η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν πληγεί σοβαρά, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Κύπρος ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης δεν θέτουν τα πολιτικά κόμματα, αλλά η ίδια η κοινωνία των πολιτών. Η κ. Δημητρίου έκανε λόγο για αλλότρια και κακόβουλα κίνητρα από πλευράς των δημιουργών του βίντεο, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Παράλληλα, σημείωσε ότι όσα αποκαλύπτονται είναι ιδιαίτερα σοβαρά και προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή στην κοινωνία.

Χαρακτήρισε επιβεβλημένες και ορθές τις παραιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι πολίτες αναμένουν πλέον ένα συγκροτημένο και σαφές πλάνο δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Βουλής έθεσε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, την ανάληψη πολιτικών ευθυνών μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση συγκάλυψης, αλλά πλήρης συνεργασία και μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.

Δεύτερον, ζήτησε πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα, καλώντας τον Γενικό Εισαγγελέα να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα καταγράφονται στο βίντεο, για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Τρίτον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με το Ταμείο του Φορέα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πλήρους κατάργησής του και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου τόνισε ότι «πρέπει να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν», ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να ενισχυθούν οι αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας. Υπογράμμισε ότι όλοι οι θεσμοί οφείλουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα διασφαλιστεί και θα θωρακιστεί το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτούσια τα όσα ειπώθηκαν από Αννίτα Δημητρίου για βίντεο με «επενδυτές»:



«Με τα όσα ακούσαμε και είδαμε στο βίντεο πλήγηκε το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας. Σε μια συγκυρία που η Κύπρος προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν είναι τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Το απαιτεί η κοινωνία των πολιτών.

Τα κίνητρα των δημιουργών είναι ασφαλώς αλλότρια και κακόβουλα. Και θα πρέπει να διερευνηθούν μέχρι τέλους. Τα όσα αποκαλύπτονται, ωστόσο, είναι συγκλονιστικά και προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή.

Επιβαλλόμενες, ορθές και χρήσιμες οι παραιτήσεις για τη διερεύνηση, αλλά οι πολίτες απαιτούν συγκροτημένο πλάνο δράσης:

1. Ανάληψη ευθυνών με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που αφενός θα πείθουν πως δεν υπάρχει συγκάλυψη αλλά πλήρης συνεργασία, και αφετέρου θα εξαφανίζουν κάθε υπόνοια διαφθοράς και διαπλοκής.

2. ⁠Πλήρης και ανεξάρτητη έρευνα. Ο Γενικός Εισαγγελέας οφείλει να εξετάσει αυτεπάγγελτα όλα όσα αναφέρονται στο βίντεο για ενδεχόμενες παραβιάσεις νομοθεσιών και θεσμοθετημένων διαδικασιών.

3. ⁠Δραστικές αλλαγές και απόλυτη διαφάνεια για το Ταμείο του Φορέα ή/και πλήρης κατάργησή του και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης των φοιτητών.

Θα πρέπει να αλλάξουμε όσα μας ενοχλούν. Για να στηρίξουμε τη χώρα μας, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, για να υπηρετήσουμε τις αρχές της διαφάνειας, του ελέγχου και της λογοδοσίας.

Όλοι οι θεσμοί πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Έτσι είναι που θα θωρακίσουμε το κύρος της πατρίδας μας. Αυτό επιβάλλει το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου μας».







Διαβάστε επίσης: Ουσιαστικό το αποτύπωμα της κ. Καρσερά στο Φορέα, λέει ο Καρογιάν