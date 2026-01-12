Ουσιαστικό και σημαντικό αποτύπωμα στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης άφησε η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, μέσα από μια πολύπλευρη προσφορά που αναγνωρίζεται ευρέως για τη συνέπεια, την σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητά της, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν

Η απόφασή της να παραιτηθεί, προσθέτει συνιστά πράξη προσωπικής και πολιτικής ευαισθησίας. Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στην ανθρώπινη διάσταση οφείλει να είναι αυτονόητος και επιβεβλημένος, καταλήγει ο κ. Καρογιάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ