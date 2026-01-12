Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», προχώρησε σε βαρύτατες καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του Προεδρικού σε σχέση με τον λεγόμενο Φορέα και τις χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με επενδύσεις, κάνοντας λόγο για ένα πλέγμα αδιαφάνειας, πολιτικών ανταλλαγμάτων και διαπλοκής, το οποίο –όπως ανέφερε– θυμίζει έντονα το σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων».

Όπως δήλωσε, τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως είναι «συγκλονιστικά» και, κατά την άποψή του, εξηγούν πρακτικές και ανησυχίες που είχαν εντοπιστεί ήδη από την περίοδο που ο ίδιος ήταν Γενικός Ελεγκτής. Τόνισε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προειδοποιούσε εδώ και καιρό για τη σαθρή κατάσταση που επικρατούσε στον Φορέα, ενώ χαρακτήρισε «πρόδηλη» την επιμονή του Προεδρικού, του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Πρώτης Κυρίας να διατηρηθεί αδιαφάνεια γύρω από τη λειτουργία του.

Ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι, βάσει της νομοθεσίας, ο Φορέας είχε συσταθεί για να στηρίζει περιπτώσεις φοιτητών που κινδύνευαν να διακόψουν τις σπουδές τους. Στην πράξη όμως, όπως ανέφερε, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα «παράλληλο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» ή ακόμη και σε έναν άτυπο μηχανισμό χορηγιών προς τη μεσαία τάξη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι, τους τελευταίους μήνες, το επίσημο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είχε αφεθεί ουσιαστικά χωρίς επαρκή κονδύλια, την ώρα που αναπτυσσόταν αυτός ο παράλληλος και, κατά τον ίδιο, μη υγιής δίαυλος παροχής βοήθειας, ο οποίος ενέχει σαφώς το στοιχείο του πολιτικού ανταλλάγματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την παραδοχή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο «πρέπει» να καλούνται να συνεισφέρουν χρήματα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο κ. Μιχαηλίδης αντέτεινε ότι, αν το κράτος επιθυμεί τέτοιες εισφορές, αυτές πρέπει να προβλέπονται ρητά από τη νομοθεσία, όπως είχε συμβεί –εκ των υστέρων– στο πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων». Διαφορετικά, είπε, πρόκειται για «μαύρες δωρεές» και για ένα δεύτερο σαθρό σύστημα με ξεκάθαρες ομοιότητες με εκείνο των πολιτογραφήσεων.

Ιδιαίτερη κριτική άσκησε και στον ρόλο του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, διερωτώμενος γιατί παρεμβαίνει σε ζητήματα επενδύσεων, τη στιγμή που υφίσταται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την ταχεία αδειοδότηση και αρμόδιοι τεχνοκρατικοί φορείς. Όπως επισήμανε, η εμπλοκή του Προεδρικού και συγκεκριμένων προσώπων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα τόσο νομικής τάξης όσο και οικογενειοκρατίας.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο στο Βασιλικό, στο Μαρί, για το οποίο –όπως είπε– υπάρχει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που καταδεικνύει ότι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα και ότι, αφού αποκαλύφθηκαν οι παρανομίες, επιχειρήθηκε εκ των υστέρων η νομιμοποίησή τους. Κατά τον ίδιο, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αναφορές σε επενδυτές που καλούνταν να συναντήσουν τον Πρόεδρο και στη συνέχεια να προβούν σε «δωρεές» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι από τη φύση της εθελοντική και δεν μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για επενδύσεις. Παρέπεμψε μάλιστα στις δηλώσεις του Γιώργου Λακκοτρύπη, τις οποίες χαρακτήρισε αποκαλυπτικές, λέγοντας ότι περιέγραψαν έναν ολόκληρο μηχανισμό επαφών με τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, μέσω του οποίου εξασφαλίζονταν χρηματοδοτήσεις.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα των Αρχών, ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο η ταυτότητα των μεσαζόντων ή των προσώπων που εμφανίζονται ως «δωρητές», όσο οι πράξεις των κρατικών αξιωματούχων. Έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για το αν υπήρξαν παρεμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκά όργανα, για παράδειγμα σε θέματα κυρώσεων, μετά από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, καθώς και για το αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης στα έργα που συνδέονται με αυτές. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι, σε προσωπικό επίπεδο, δεν τον απασχολεί η πραγματική ταυτότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως «Florin Georghiou», ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για κάποιον που χρησιμοποιεί άλλο όνομα, όπως Γιάννη Χατζηγιάννης ή Κώστας Ηλιάδους, ή αν πρόκειται για Ρουμάνο υπήκοο. Όπως υπογράμμισε, το ουσιώδες για τον ίδιο δεν είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά οι πράξεις και οι ευθύνες των κρατικών αξιωματούχων που φέρονται να λειτούργησαν εν γνώσει.

Κατέληξε λέγοντας ότι μέχρι στιγμής η έρευνα φαίνεται να επικεντρώνεται σε δευτερεύοντα πρόσωπα, ενώ παραμένουν αναπάντητα τα ουσιώδη ερωτήματα για μεγάλες χρηματοδοτήσεις και πιθανά ανταλλάγματα. Τόνισε την ανάγκη να αναλάβει την υπόθεση η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, αλλά και –σε συγκεκριμένες πτυχές– η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της θεσμικής λειτουργίας του κράτους και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ημίμετρα.

