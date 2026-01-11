Το ΑΚΕΛ τοποθετείται για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο, επισημαίνοντας ότι, ανεξαρτήτως προθέσεων ή σεναρίων που διακινούνται γύρω από την υπόθεση, παραμένει αναπάντητη η ουσία όσων ακούγονται να λέγονται από τους πρωταγωνιστές του.

Όπως τονίζει, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε η κυβέρνηση έχουν δώσει σαφείς απαντήσεις επί των συγκεκριμένων αναφορών.

Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο γυρίστηκε το βίντεο του κ. Στεφάνου, καθώς παραπέμπει στο επίμαχο βίντεο, δίνοντας την αίσθηση ότι έχει καταγραφεί με «κρυφή κάμερα».

Διαβάστε επίσης: Διαρροή βίντεο: Συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία ζήτησε η Κύπρος