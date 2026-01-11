Συνδρομή από το εξωτερικό ζήτησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη και περιέχει αναφορές για ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ χθες και προχθές η Λευκωσία ζήτησε συνδρομή από ειδικά κλιμάκια από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία για τις έρευνες που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Για το θέμα είναι σε στενή συνεργασία η Αστυνομία με τη Νομική Υπηρεσία και αξιολογούνται όλα τα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος είναι ένα εκ των ατόμων που εμφανίζονται στο βίντεο, προσήλθε την Παρασκευή στην Αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση με στοιχεία που είχε στην κατοχή του, τα οποία αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκε το ΚΥΠΕ από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας χθες, αναμένονται επίσης οι επιστημονικές εκθέσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο λήψης καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχετική ενημέρωση.

Η Αστυνομία τόνισε χθες στο ΚΥΠΕ ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν παραμένει αόριστο και ότι αυτή γίνεται σε όλο το φάσμα του βίντεο.

Σε σχέση με τον λογαριασμό, που ανάρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα «Χ», συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο της προέλευσής του όσο και οτιδήποτε συνδέεται με το υλικό.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ», φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία.

Πηγή: ΚΥΠΕ