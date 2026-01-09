Διευκρινιστική δήλωση μετά την προβολή βίντεο, που αναρτήθηκε χθες στην πλατφόρμα «Χ» και φέρεται να καταγράφει συνομιλίες μεταξύ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του Διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού, με πρόσωπο που εμφανίζεται ως επενδυτής από την Ολλανδία, εξέδωσε την Παρασκευή η φαρμακευτική εταιρεία Remedica.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία τονίζει ότι η LetterOne δεν υπόκειται σε καθεστώς κυρώσεων και είναι πλήρως διαχωρισμένη από μετόχους της που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Όπως αναφέρει οι συγκεκριμένοι μέτοχοι δεν ασκούν καμία επιρροή στη LetterOne, δεν αποκομίζουν οποιοδήποτε όφελος από αυτή και η LetterOne δεν εκφράζεται εκ μέρους τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Remedica και η LetterOne διευκρινίζουν ότι δεν έχουν προβεί σε πολιτικές δωρεές προς όφελος του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Σημειώνεται ακόμα ότι η LetterOne, ωστόσο, ανταποκρίθηκε σε δημόσια έκκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 και προέβη τον Ιούλιο του ίδιου έτους σε δωρεά 75.000 ευρώ στον επίσημο Λογαριασμό Στήριξης Πυρκαγιών, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη.

Η εταιρεία τονίζει ότι η δωρεά αυτή περιλάμβανε και στήριξη προς μέλη του προσωπικού της Remedica που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ