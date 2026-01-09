Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης εμφανίστηκε στο «Πρωτοσέλιδο» επιχειρώντας να δώσει αναλυτικές απαντήσεις για το επίμαχο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο, όπως υποστήριξε, στοχοποιεί ευθέως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και κατ’ επέκταση την ίδια τη χώρα. Από την πρώτη του τοποθέτηση ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν αποφεύγει τις απαντήσεις, αλλά κινείται αποκλειστικά εντός του θεσμικού της ρόλου, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή σε ισχυρισμούς που αποδίδονται σε ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η αρχική θέση της κυβέρνησης εδράστηκε σε βασικές παραδοχές: ποιος δημιούργησε το βίντεο, με ποια ιδιότητα και για ποιο λόγο, αλλά και γιατί επιλέχθηκε η ανάρτησή του από λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης αμφιβόλου προέλευσης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι το υλικό συνοδεύεται από τίτλους, αφηγήσεις και συρραφή πλάνων και ηχητικών αποσπασμάτων που, όπως είπε, αποσκοπούν στο να οδηγήσουν τον θεατή σε ένα προειλημμένο και μοναδικό συμπέρασμα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση.

Η δεύτερη κυβερνητική τοποθέτηση, όπως εξήγησε, ήρθε μετά από ενημέρωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, η οποία αξιολόγησε το βίντεο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περιέχει στοιχεία επεξεργασίας και σύνθεσης υλικού. Τα στοιχεία αυτά, τόνισε, θα διαβιβαστούν τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα όσο και στον Αρχηγό Αστυνομίας για περαιτέρω χειρισμούς από τις αρμόδιες αρχές.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θα έπρεπε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί δημόσια, με διάγγελμα ή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμφώνησε ότι ο στόχος του βίντεο είναι ξεκάθαρα ο Πρόεδρος, μαζί με την κυβέρνηση και τη χώρα. Μίλησε για μια οργανωμένη προσπάθεια που βασίζεται σε παραποιημένα πλάνα, ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, με σκοπό να πληγεί τόσο ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας όσο και η στρατηγική των τελευταίων τριών ετών για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων και αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Πρόεδρος να πιεστεί να τοποθετηθεί άμεσα, σημειώνοντας ότι θα το πράξει ο ίδιος όταν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

Στη συζήτηση τέθηκε και το κλίμα δυσπιστίας που καταγράφεται στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα λόγω του χρόνου δημοσίευσης του βίντεο, αμέσως μετά την τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Λετυμπιώτης απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια συναλλαγής κρατικών αξιωματούχων με ξένους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο το βίντεο, ακόμα και με μια απλή θέαση, αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να δημιουργηθούν συνειρμοί και εσφαλμένες εντυπώσεις μέσω τίτλων και αφηγήσεων.

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ούτε σχολιάζει ούτε μπορεί θεσμικά να τοποθετηθεί επί ισχυρισμών ιδιωτών. Αντ’ αυτού, όπως είπε, επισημαίνει τη σαφή διάκριση ανάμεσα στην προπαγάνδα, την παραποίηση και τη δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων, από τη μία, και στη δημοσιογραφική έρευνα που βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και κατατίθεται ενώπιον των αρμόδιων αρχών, από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε τα ερωτήματα για την ταυτότητα και τη λογοδοσία εκείνων που βρίσκονται πίσω από το βίντεο, καθώς και για το αν παραβιάζονται νομοθεσίες που αφορούν ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντία.

Σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για τυχόν οικονομικές απολαβές του Προέδρου μέσω τρίτων ή για σχέση με συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν απόλυτος: σε καμία περίπτωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει λάβει χρήματα μέσω τρίτων. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια πως δεν πρόκειται ποτέ να ανεχτεί αμφισβήτηση της προσωπικής του προσήλωσης στη νομιμότητα και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρόσθεσε ότι η τελευταία επικοινωνία προσώπου (Γιώργου Χρυσοχόου) που εμφανίζεται στο βίντεο ως «συχνός συνομιλητής» του Προέδρου χρονολογείται από την ημέρα της εκλογής του, όταν στάλθηκε συγχαρητήριο μήνυμα χωρίς να υπάρξει απάντηση.

Όσον αφορά τις ενέργειες των αρχών, διευκρίνισε ότι τόσο η Αστυνομία όσο και ο Γενικός Εισαγγελέας θα λάβουν επισήμως τα στοιχεία από την αρμόδια κρατική υπηρεσία και, αφού τα αξιολογήσουν, θα προχωρήσουν στις δικές τους αποφάσεις και ενέργειες.

Απαντώντας στα μηνύματα πολιτών που εξέφραζαν ανησυχία για την «πορεία» της κυβέρνησης, ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως διαφοροποίηση. Αντίθετα, όπως είπε, η κυβέρνηση συνεχίζει μια δημόσια και διαφανή εκστρατεία προσέλκυσης ποιοτικών επενδύσεων, την οποία ο ίδιος ο Πρόεδρος παρουσιάζει και δημοσιοποιεί διεθνώς. Επανέλαβε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια που βασίζεται σε θεσμοθετημένες διαδικασίες, διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο, θυμίζοντας τη θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου ξένων επενδύσεων και τη δημιουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για στρατηγικές επενδύσεις.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα και ελεγμένα. Ανέφερε ότι οι λογαριασμοί του Φορέα ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα και τον Γενικό Λογιστή του κράτους, ενημερώνεται σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Όλες οι διαδικασίες, όπως είπε, είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, χωρίς οποιαδήποτε παράπλευρη πρακτική, με τον Φορέα να επιτελεί τον κοινωνικό του ρόλο στηρίζοντας φοιτητές που έχουν ανάγκη, μέσω αποκλειστικά τραπεζικών εμβασμάτων και με πλήρη διαφάνεια.

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση του προφίλ «Emily» που διέρρευσε το βίντεο - Μια σημαντική λεπτομέρεια

Διαρροή βίντεο με «μαϊμού επενδυτές» στο Προεδρικό -Σκιές για χρηματοδοτήσεις

Λακκοτρύπης: Οι δηλώσεις που μου αποδίδονται στο βίντεο έχουν μονταριστεί