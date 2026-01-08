Την εκτίμηση ότι πίσω από τις πρόσφατες διαρροές εγγράφων του Δήμου Στροβόλου «υπάρχει ενορχήστρωση» με πολιτικό υπόβαθρο, διατύπωσε ο πρώην δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες «δεν παρακολουθούμε απλώς εξελίξεις», αλλά ένα σκηνικό στο οποίο «κάποιοι φρόντισαν να διαρρεύσουν επίσημα έγγραφα στην εφημερίδα Αλήθεια», διερωτώμενος για τον λόγο που, όπως είπε, δεν ακολουθήθηκε η θεσμική οδός των αρμόδιων αρχών. «Αν κάποιος έχει καταγγελία για απώλεια χρημάτων, θα πάει στις αρχές. Γιατί πήγαν στην Αλήθεια και όχι στις αρχές;» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι «ουδέποτε τον προσέγγισαν οι αρχές» για το ζήτημα. «Όλα αυτά είναι αθλιότητες», είπε.



Διαβάστε επίσης: Η θέση του Δήμου Στροβόλου για τις οφειλές επιχειρηματία και τον πρώην δήμαρχο

Ο πρώην δήμαρχος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί «τρύπας» στον δημοτικό προϋπολογισμό ή αγνοούμενων ποσών επί της θητείας του. Όπως εξήγησε, το επίμαχο χρέος ύψους €2 εκατ. αφορά υπόλοιπο που «έχει συσσωρευτεί προοδευτικά από το 2002» και συνδέεται με συγκεκριμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Στρόβολο επί 25 χρόνια, και όχι με δικές του αποφάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ποσό των €200.000 που, όπως είπε, αποτέλεσε μέρος επιτυχούς διακανονισμού επί δημαρχίας του. Διαψεύδοντας αναφορές ότι το ποσό «χάθηκε», επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία: «Η επιταγή εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2020, η κατάθεση έγινε από κλητήρα του Δήμου στις 20 Ιανουαρίου, και στις 22 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10:35, τα χρήματα πιστώθηκαν στον λογαριασμό του Δήμου». «Αυτά είναι γεγονότα που το ίδιο το Δημαρχείο δεν μπορεί να αρνηθεί», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει αν θα περιοριστεί στην πολιτική αντιπαράθεση ή θα προχωρήσει νομικά, ο κ. Παπαχαραλάμπους ήταν ξεκάθαρος: «Βεβαίως θα κινηθώ νομικά. Όταν θίγεται η υπόληψη με τόσο εξόφθαλμο τρόπο, δεν έχω άλλη επιλογή». Ανέφερε ότι ήδη έχει συμβουλευθεί νομικούς συμβούλους, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «κλασικό λιβελογράφημα» και δηλώνοντας ότι «θα περίμενε απολογία από τον νυν δήμαρχο».

Καταληκτικά συνέδεσε τις δημόσιες επιθέσεις με την πολιτική του πορεία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «να πληγεί η υποψηφιότητά του στο ΕΛΑΜ», ενώ διαβεβαίωσε ότι «η πορεία αυτή δεν ανακόπτεται».



