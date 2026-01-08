Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Στροβόλου σε σχέση με τις οφειλές επιχειρηματία και τον ρόλο του πρώην δημάρχου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι: «Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε στον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις, τα οποία αφορούν ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν από τον τέως δήμαρχο Στροβόλου σε σχέση με τον χειρισμό διακανονισμού μεγάλης οφειλής προς τον Δήμο από επιχειρηματία που διατηρεί εργασίες στον Στρόβολο με οφειλές προς τον Δήμο που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το όλο θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2024 αλλά και σε μεταγενέστερες συνεδρίες σε υπηρεσιακό επίπεδο, όταν το συγκεκριμένο ζήτημα περιήλθε στην αντίληψη του νυν Δημάρχου αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων του και ως όφειλε, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έλαβαν γνώση για πρώτη φορά.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο εντόπισε ότι παρά τις όποιες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του επιχειρηματία και του τέως Δημάρχου και χωρίς την έγκριση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, το χρέος του συγκεκριμένου επιχειρηματία δεν μειώθηκε, το αντίθετο μάλιστα, αυξήθηκε. Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο κάνει όλες τις δέουσες ενδεδειγμένες ενέργειες για να εισπράξει τα οφειλόμενα.

Το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και ο νυν Δήμαρχος εργάζονται συλλογικά και με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως αρχή ότι πρέπει πάνω απ’ όλα να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των δημοτών του Στροβόλου και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».

