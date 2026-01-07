Η συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ κατά την οποία θα τεθεί η υφιστάμενη εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου, αναφορικά με την υπόθεση του Βουλευτή του κόμματος Νίκου Σύκα, που είχε ορισθεί για την Τετάρτη αναβλήθηκε για τις 19:30 τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το κόμμα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι την Τετάρτη η ηγεσία του ΔΗΣΥ που συνήλθε για αξιολόγηση των εξελίξεων που αφορούν την υπόθεση του κ. Σύκα δηλαδή την απόσυρση καταγγελίας και το αίτημα άρσης της ασυλίας του, αποφάσισε την αναβολή προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για αξιολόγηση όλων των δεδομένων.

Τις προγηγούμενες μέρες ο ΔΗΣΥ προχώρησε σε αφαίρεση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο του για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και σήμερα επρόκειτο να συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο για να λάβει αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, η σύντροφος του Νίκου Σύκα απέσυρε την καταγγελία για ξυλοδαρμό. Συγκεκριμένα, κατέθεσε επιστολή στην οποία αναφέρει πως δεν έχει παράπονο.

H Νομική Υπηρεσία πάντως, προχώρησε ήδη με αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο για άρση της ασυλίας του βουλευτή. Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Εισαγγελέα, η αίτηση καταχωρήθηκε σήμερα και ορίστηκε για ακρόαση στις 12 Ιανουαρίου η ώρα μία το μεσημέρι.

