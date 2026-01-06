Τους λόγους που εγκατέλειψε τον Δημοκρατικό Συναγερμό αναλύει στο TSOUROULLIS «UNCENSORED» ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Ο τέως Δήμαρχος Στροβόλου εξηγεί και τι τον ώθησε να επιλέξει κάθοδο με το ΕΛΑΜ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Όπως αναφέρει, «είναι το κόμμα που συνδυάζει τις παραδοσιακές αρχές και αξίες του τόπου μας, τις ρίζες μας, όλα αυτά που μας κράτησαν χριστιανούς και Έλληνες στο πέρασμα των αιώνων, αλλά παράλληλα και σήμερα αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του κόσμου, αντιλαμβάνεται πώς προχωράει η κοινωνία. Όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η υπογεννητικότητα, όπως είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, το ΕΛΑΜ δίνει προτάσεις και είναι έτοιμο να δώσει λύσεις».

Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει ότι το ΕΛΑΜ δεν είναι κυβερνών ούτε συμπολιτευόμενο κόμμα.

Για τη σχέση του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό σημειώνει ότι η απομάκρυνση του οφείλεται τόσο σε προσωπικούς, όσο και σε ιδεολογικούς λόγους.

«Αντιλαμβάνεσαι ότι γεννήθηκα σε μια συναγερμική οικογένεια, από μικρό μωρό ήμουν συναγερμικός, δεν θα το κρύψω, όμως βλέπω ότι ο συναγερμός εδώ και χρόνια έχει μία πορεία, την οποία δεν αναγνωρίζω και σε πολιτικό επίπεδο και δυστυχώς και σε προσωπικό. Στις προεδρικές, οταν ο συναγερμός, και αυτό είναι το κυρίαρχο, έβαλε πάνω απ' όλα τις πίκκες, επικράτησε η πολιτική της πίκκας, αλλά αυτό για μένα ήταν το τέλος της πολιτικής, όταν ο συναγερμός δεν πήρε θέση».

Για τη στήριξη του προς τον Νίκο Χρυστοδουλίδη υποστηρίζει ότι η επιλογή του το δικαιώνει μέχρι σήμερα. «Η επιλογή Χρυστοδουλίδη πίστευα και πιστεύω ότι η δεδομένη στιγμή ήταν η καλύτερη επιλογή για τον τόπο. Αν με δικαιώνει αυτή η επιλογή, αν δικαιώνει τον τόπο μας τρία χρόνια μετά, πιστεύω ότι το πρόσημο είναι θετικό».

Κριτικός εμφανίζεται και απέναντι στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία είχε στηρίξει, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν αποδίδει, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων και δυσλειτουργιών.

