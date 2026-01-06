Ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπους εξηγεί καθαρά, ευθέως και χωρίς υπεκφυγές γιατί άφησε τον Δημοκρατικό Συναγερμό και κατεβαίνει με το ΕΛΑΜ στις Βουλευτικές Εκλογές, στο 17ο επεισόδιο του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy.

Καθιστά σαφές ότι δεν μπαίνει σε καλούπια και ότι κρίνει με γνώμονα το τί είναι σωστό για τον τόπο. Υποστηρίζει ότι ο ΔΗΣΥ λοξοδρόμησε και εντός του κόμματος επικράτησε «η πολιτική της πίκκας» και δικαιολογεί την επιλογή του να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία, όπως λέει τον δικαιώνει, αφού, τρία χρόνια μετά, το πρόσημο, κατά την κρίση του, είναι θετικό.

Αναφέρεται και στο φαινόμενο «Φειδίας», περιγράφει το διακύβευμα των Βουλευτικών Εκλογών και αποτιμά ως μη ικανοποιητική τη μέχρι στιγμής πορεία της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ήταν ένθερμος υποστηρικτής.