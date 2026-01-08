Το Μιννεάπολις μετατράπηκε σε νέο επίκεντρο έντασης γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE. Σύμφωνα με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και το DHS, η γυναίκα επιχείρησε να «οπλοποιήσει» το όχημά της, προσπαθώντας να παρασύρει και να σκοτώσει πράκτορες, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών – «φοβούμενος για τη ζωή του» – να ανοίξει πυρ, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας». Ωστόσο, πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες, αμφισβητούν την εκδοχή αυτή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πράκτορες να πλησιάζουν SUV που είχε ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, να ζητούν από τον οδηγό να ανοίξει την πόρτα και να επιχειρούν να πιάσουν τη χειρολαβή. Στη συνέχεια, δεύτερος πράκτορας, από την πλευρά του οδηγού, φαίνεται να τραβά όπλο και να ρίχνει 2 έως 4 πυροβολισμούς από πολύ κοντινή απόσταση, ενώ το όχημα κινείται προς τα εμπρός και προσκρούει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν σταματήσει και χτυπήσει σε τηλεφωνικό στύλο.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ





URGENTE 🚨| EE.UU



Agentes del ICE (@DHSgov) en Mineapolis ASESINAR*N a una ciudadana Estadounidense a dispar*s en vía pública estando arriba de su vehículo.



El algoritmo está bloqueando el alcance de la nota, por favor comparte. pic.twitter.com/k0qjEbTrVT — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) January 7, 2026

Σε αργή κίνηση το πλάνο





🚨#BREAKING: A slowed down version of the actual shooting of an alleged protestor by an ICE Officer that occurred in Minneapolis, Minnesota today.



What do you see? pic.twitter.com/iCSoExG75R — Roe (@theroelynnstone) January 7, 2026

«Ανοησίες τα περί αυτοάμυνας»

Ο Κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι «έχει δει το βίντεο» και προειδοποιούσε επί εβδομάδες πως οι επιχειρήσεις της ICE αποτελούν «απειλή για τη δημόσια ασφάλεια». Ο δήμαρχος του Μιννεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, χαρακτήρισε «ανοησίες» («bullshit») την εκδοχή της αυτοάμυνας, κατηγορώντας το DHS για «σκουπιδο-αφήγημα» και διέταξε τους πράκτορες να «φύγουν από την πόλη» με σκληρή φρασεολογία.

Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα απλώς είχε μπλοκάρει τον δρόμο και δεν αποτελούσε στόχο έρευνας ή σύλληψης.





ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026



Ανάρτηση Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι παρακολούθησε το βίντεο στο οποίο αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβολεί θανάσιμα μια γυναίκα στη Μινεσότα την Τετάρτη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο πράκτορας ενήργησε «σε αυτοάμυνα».

«Μόλις είδα το απόσπασμα του περιστατικού που σημειώθηκε στο Μιννεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το παρακολουθείς. Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, ενώ η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ απείθαρχη, παρεμπόδιζε και αντιστεκόταν, και στη συνέχεια παρέσυρε βίαια, σκόπιμα και με άγρια πρόθεση τον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο πράκτορας της ICE παραμένει εν ζωή και αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

«Η κατάσταση εξετάζεται στο σύνολό της, όμως ο λόγος που συμβαίνουν τέτοια περιστατικά είναι ότι η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους για να κρατήσουν την Αμερική ασφαλή. Πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και να προστατεύσουμε τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου από αυτό το ριζοσπαστικό κίνημα βίας και μίσους!», ανέφερε ο Τραμπ.



