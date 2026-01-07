Αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε θανάσιμα μια 37χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, σύμφωνα με ομοσπονδιακές αρχές, σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε ενώ η διοίκηση Τραμπ έχει εξαπολύσει μαζική επιχείρηση επιβολής του νόμου στην πόλη.

Τοπικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσαν ότι είναι ενήμεροι για τον πυροβολισμό και καταδίκασαν την ενίσχυση της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Ο Φρέι ανέφερε ότι η επιχείρηση «προκαλεί χάος στην πόλη μας» και ζήτησε από την ICE «να φύγει αμέσως».

Η γερουσιαστής Τίνα Σμιθ δήλωσε σε ανάρτησή της ότι η νεκρή γυναίκα ήταν Αμερικανίδα πολίτης.

«Συγκεντρώνω πληροφορίες, αλλά η κατάσταση στο πεδίο είναι ασταθής», έγραψε. «Η ICE πρέπει να αποχωρήσει τώρα για την ασφάλεια όλων».

Από την άλλη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Τρίσια Μακ Λάφλιν, ανέφερε ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε αφού «ταραξίες» παρεμπόδισαν πράκτορες της ICE και ένας οδηγός επιχείρησε να «πατήσει» αστυνομικούς, κάτι που χαρακτήρισε «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

«Αξιωματικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε προληπτικά», πρόσθεσε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, δήλωσε ότι το γραφείο του διερευνά το περιστατικό και κάλεσε τον κόσμο να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

Πηγή: cnn.gr