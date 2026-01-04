Το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο με ανακοίνωση καταδικάζει τη μονομερή αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως "κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ", ο οποίος απαγορεύει τη μονομερή χρήση στρατιωτικής βίας εκτός πλαισίου αυτοάμυνας ή ρητής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, αρχές που αποτελούν το θεμέλιο της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Το καθεστώς Μαδούρο κυβερνούσε τη Βενεζουέλα έπειτα από μία εκλογική διαδικασία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεώρησε ως δημοκρατικά νομιμοποιημένη, ελεύθερη και δίκαιη, και με καταπίεση της αντιπολίτευσης, βία και πιθανώς λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αναφέρει, προσθέτοντας ότι αυτό όμως ουδόλως δικαιολογεί τη βίαιη αλλαγή καθεστώτος από ξένη χώρα.

Το Κίνημα αφού εκφράζει επίσης έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και αύξηση της αστάθειας στη Λατινική Αμερική, παρατηρεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ επεμβαίνουν βιαίως σε χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενισχύοντας την καχυποψία του Παγκόσμιου Νότου απέναντι στον ισχυρό Βορρά και απομειώνοντας τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας, όπως αναφέρει.



Πηγή: ΚΥΠΕ