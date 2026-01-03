Το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας, καταγγέλλοντας έντονα τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ιμπεριαλιστική επέμβαση και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το κόμμα κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση που υπονομεύει την κυριαρχία της χώρας και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής.



Η αυτούσια ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:



«Το ΑΚΕΛ αλληλέγγυο με τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα των ΗΠΑ

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Βενεζουέλας, καθώς και η απαγωγή του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο και μελών της οικογένειάς του, κατόπιν εντολής της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ωμή επέμβαση στα εσωτερικά ενός κυρίαρχου κράτους.



Οι ενέργειες αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Εντάσσονται στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία αναβιώνει και αναβαθμίζει το Δόγμα Μονρόε, επιδιώκοντας την επιβολή πολιτικού, στρατιωτικού και οικονομικού ελέγχου στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Δεν είναι τυχαίο ότι στο στόχαστρο βρίσκεται η Βενεζουέλα, η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, ούτε ότι η ίδια στρατηγική επεκτείνεται και σε κρίσιμους φυσικούς πόρους της περιοχής. Οι γεωπολιτικοί και γεωοικονομικοί ανταγωνισμοί επιχειρείται να επιλυθούν με μέσα βίας, αποσταθεροποίησης και παραβίασης της κρατικής κυριαρχίας.



Η στρατιωτική επίθεση και η απαγωγή εν ενεργεία Προέδρου κράτους, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ή διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, παραβιάζουν ευθέως τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, την αρχή της κυριαρχικής ισότητας των κρατών, την απαγόρευση χρήσης βίας και τον θεμελιώδη κανόνα της μη επέμβασης.



Η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα τη νέα αυτή επέμβαση και να υπερασπιστεί έμπρακτα το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και το δικαίωμα των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους, χωρίς απειλές και επεμβάσεις.



Το ΑΚΕΛ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας που είναι αντιμέτωπος με την επιθετικότητα και βαρβαρότητα των ΗΠΑ».









Διαβάστε επίσης: LIVE: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον «μισητό δικτάτορα» Μαδούρο - Τα σενάρια διαδοχής













