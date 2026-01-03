Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

Το χρονικό

Ισχυρές εκρήξεις με θορύβους που μοιάζουν να προέρχονται από υπερπτήσεις πυραύλων ή αεροσκαφών ακούσθηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Κύπρου) στο Καράκας και συνεχίζονταν μία ώρα αργότερα, έγινε γνωστό από δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες του Ρόιτερς, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί νότια της πρωτεύουσας κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση και στήλες καπνού είναι ορατές στην πρωτεύουσα.

Λίγο πριν τις 10.00 το πρωί ώρα Κύπρου το CBS News μετέδωσε επικαλούμενο αξιωματουχους των ΗΠΑ: «Ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε τα πλήγματα σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, συπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων».

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, τον τεράστιο στρατιωτικό θύλακα στην πόλη.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμανουέλ Παραμπάβις, 29 ετών, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα (...) Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», είπε ο 29χρονος Φράνσις Πένια.

Footage which appears to show U.S. Army CH-47G “Chinook” Special Operations Helicopters, likely with the 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR), over the Venezuelan capital of Caracas. pic.twitter.com/60DCRoTeFQ — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

🔴 #URGENTE | Explosiones en el sur de Caracas, Venezuela.



Reporteros locales afirma que un objetivo militar habría sido atacado.https://t.co/FS3SdvDrWB pic.twitter.com/HNBklNbWZR — arocha (@pueblopatriota) January 3, 2026

BREAKING: Strong explosions heard in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/zEalYr2dVp — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για επίθεση

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δήλωσε ότι «απορρίπτει, καταδικάζει και καταγγέλλει» τη «στρατιωτική επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να «καταλάβουν τους στρατηγικούς πόρους της Βενεζουέλας, ιδίως το πετρέλαιο και τα ορυκτά της, επιχειρώντας να καταλύσουν με τη βία την πολιτική ανεξαρτησία της χώρας».

Σε ανακοίνωση προστίθεται: «Μια τέτοια επιθετικότητα απειλεί τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και θέτει σοβαρά σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Νικολάς Μαδούρο έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης «σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, για την προστασία των δικαιωμάτων του πληθυσμού, την πλήρη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την άμεση μετάβαση σε ένοπλο αγώνα».

«Ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», καταλήγει.

Ο Πρόεδρος της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.

Διαβάστε επίσης: Τραγωδία-Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας του μπαρ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters