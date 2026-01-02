Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σίμπιχα.

"Είχα μια εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον @andrii_sybiha στο πλαίσιο της @CY2026EU (Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ). Ενημερώθηκα για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία", έγραψε ο κ. Κόμπος στο 'X'.

Παραμένουμε, πρόσθεσε, "σταθεροί στην υποστήριξη της Ουκρανίας και η αλληλεγγύη μας παραμένει ακλόνητη".

Είπε ότι συζήτησαν επίσης για τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, καθώς και για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

"Η Ουκρανία είναι το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα μας", κατέληξε ο κ. Κόμπος.



Πηγή: ΚΥΠΕ