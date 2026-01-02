Ας εργαστούμε μαζί για να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, αναφέρει ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, σε ανάρτησή του στο «X» με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Η νέα χρονιά σηματοδοτεί την έναρξη της #CY2026EU (Κυπριακή Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ). Ας συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, να διατηρήσουμε την ακλόνητη υποστήριξη προς την Ουκρανία, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να σημειώσουμε απτή πρόοδο στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», αναφέρει.

Στο μήνυμά του εκφράζει επίσης ευχαριστίες στην Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, για την ισχυρή όπως σημειώνει ηγεσία της κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που έφερε εις πέρας η Δανία.



Πηγή: ΚΥΠΕ