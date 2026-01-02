Μαζί θα εργαστούμε για μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, αναφέρει ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε μήνυμά του με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

"Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Αγαπητέ Νίκο Χριστοδουλίδη, προσβλέπω στη συνεργασία μας" σημειώνει ο κ. Μερτς σε ανάρτησή του στο 'Χ'.

Μαζί, προσθέτει, θα εργαστούμε για μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη μείωση της γραφειοκρατίας.







Πηγή: ΚΥΠΕ