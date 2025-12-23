Η πρόεδρος Μετσόλα συνάντησε τυχαία τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στους διαδρόμους του κτηρίου που στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής σε ανάρτηση του.

Κατά τη συνάντηση του η Μετσόλα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ανέφερε στον Φειδία ότι μέσω του περιεχομένου που επιλέγει να προβάλει στα βίντεο, τα οποία δημοσιοποιεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «δείχνει ότι δεν αγαπά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Δείτε πώς απάντησε ο Φειδίας στην Πρόεδρο Μετσόλα: 





Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Ο Μακρόν κάνει γυμναστική με Γάλλους στρατιώτες στα ΗΑΕ

 








 