Η πρόεδρος Μετσόλα συνάντησε τυχαία τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στους διαδρόμους του κτηρίου που στεγάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής σε ανάρτηση του.



Κατά τη συνάντηση του η Μετσόλα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ανέφερε στον Φειδία ότι μέσω του περιεχομένου που επιλέγει να προβάλει στα βίντεο, τα οποία δημοσιοποιεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «δείχνει ότι δεν αγαπά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».



Δείτε πώς απάντησε ο Φειδίας στην Πρόεδρο Μετσόλα:





What the President of the EU Told Me pic.twitter.com/onr6KCLgsg — Fidias Panayiotou (@Fidias0) December 23, 2025









