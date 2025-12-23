Επίσκεψη στη στρατιωτική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που βρίσκονται Γάλλοι στρατιώτες πραγματοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, όπως κάνει κάθε χρόνο από το 2017 όταν πλησιάζει η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων.

Ο Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, έκανε γυμναστική με τους στρατιώτες και έτρεξε μαζί τους πριν να απολαύσουν όλοι μαζί γεύμα που ετοίμασε ο σεφ του Ελιζέ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, οι γαλλικές δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμβάλλουν στην επιτήρηση στρατηγικών περιοχών, στην υποστήριξη αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και στην περιφερειακή σταθεροποίηση. Αποδεικνύουν την επιθυμία της Γαλλίας να διατηρήσει την αυτόνομη ικανότητα αξιολόγησης και δράσης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον».

Στην επίσκεψη αυτή, μάλιστα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει ένα αεροπλανοφόρο νέας γενιάς όπως προβλέπεται από τους τελευταίους νόμους για τον προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με τις πιστώσεις να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Macron made a surprise Christmas visit to French troops at Al Dhafra Air Base in the UAE, joining workouts and a holiday meal. pic.twitter.com/9bVaUyBgD6 — Clash Report (@clashreport) December 22, 2025

Πηγή: Πρώτο Θέμα