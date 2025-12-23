Στην ανθεκτικότητα και τη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του στο ΚΕΝ Λάρνακας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Ισραήλ.

Όπως ανέφερε, η τριμερής διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ήταν η δέκατη κατά σειρά, γεγονός που –όπως είπε– «από μόνο του δείχνει την ανθεκτικότητα αυτής της συνεργασίας σε δύσκολες περιόδους, με εξελίξεις και προκλήσεις στην περιοχή». Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι από τη χθεσινή συνάντηση προκύπτει σαφής ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα σε τρεις βασικούς τομείς: την ενέργεια, την άμυνα και ασφάλεια, καθώς και την πολιτική προστασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν θα αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα, τονίζοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται σταθερά στη βάση μιας «θετικής ατζέντας» και επιδιώκει συνεργασίες με όλα τα κράτη της περιοχής. «Δεν ερχόμαστε κοντά με άλλες χώρες λόγω της Τουρκίας, αλλά στη βάση μιας θετικής προσέγγισης για τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απουσία της Τουρκίας από τις περιφερειακές συνεργασίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι αυτή «οφείλεται αποκλειστικά στη δική της ευθύνη», καθώς, όπως είπε, η Άγκυρα δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας και επιχειρεί να επιβάλει ιεραρχήσεις και κυριαρχικές λογικές που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Παρά ταύτα, εξέφρασε την ελπίδα ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, τόσο στο Κυπριακό όσο και σε άλλα ζητήματα, ώστε η Τουρκία να μπορέσει να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συνεργασίες.

Σε ερώτηση για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα κοινής ασφάλειας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι τα ζητήματα διακυβέρνησης της ασφάλειας αφορούν όλες τις χώρες της περιοχής και χαρακτήρισε το υπό σχεδιασμό κέντρο ως ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και σύνθετων προκλήσεων που ανακύπτουν στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας.



Διαβάστε επίσης: Ανθελληνική και αντισραηλινή κάλυψη της Τριμερούς από Τουρκικά ΜΜΕ