Ευρεία η κάλυψη της τριμερούς στο Ισραήλ με έντονο ανθελληνικό και αντισραηλινό αίσθημα στα τουρκικά ΜΜΕ

Χουριέτ

Η έμφαση στη σύνοδο κορυφής Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου δόθηκε στην «άμυνα»

Χουριέτ

Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσαν το χέρι τους στο Ισραήλ και έχασαν το χέρι τους: Η θεμελιώδης δυναμική της τριμερούς συμμαχίας είναι η ανησυχία για την Τουρκία.

Σταρ

Ο ηγέτης της γενοκτονίας υποχωρεί... «Δεν θέλουμε σύγκρουση με την Τουρκία».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρικτής των πολιτικών γενοκτονίας, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την Τουρκία σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ηγέτη της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης (GCA), Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας: «Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με κανέναν. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Ισραήλ και μπορώ να πω το εξής εκ μέρους των δύο εταίρων μου εδώ: κανείς δεν θέλει σύγκρουση».

Αρτί Γκερτσέκ

Τριμερής σύνοδος κορυφής Ισραήλ, Ελλάδας και Νότιας Κύπρου: Ελήφθη απόφαση για επέκταση της στρατιωτικής συνεργασίας και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Α Χαμπέρ

Μια βρώμικη συμμαχία στη Μεσόγειο! Ο Νετανιάχου, σε συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο, στοχοποίησε την Τουρκία..

Χαμπέρ7

Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα σχηματίζουν αντιτουρκική συμμαχία: Ο Νετανιάχου εξαπολύει μια απαίσια απειλή!

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο Κύπριος ηγέτης Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στη Δυτική Ιερουσαλήμ για τριμερή σύνοδο κορυφής. Ο Νετανιάχου απείλησε την Τουρκία, λέγοντας: «Ελπίζουμε ότι ο συνασπισμός μας δεν θα δοκιμαστεί».

Χαμπέρ 7

Ο Αμπάς στέλνει μήνυμα στην Ελλάδα! Δηλώνει την υποστήριξή του! Δήλωση της τελευταίας στιγμής από τον Μητσοτάκη.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις για να σταματήσει η κατασκευή νέων παράνομων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Αμπάς εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στην Ελλάδα, η οποία θέλει να διαδραματίσει ρόλο στη Γάζα.

Τουρκιγέ

Οι λογαριασμοί στο Τελ Αβίβ μπλοκάρουν στην Τουρκία! Μήνυμα από την Άγκυρα από τη σύνοδο κορυφής

Μιλιέτ

Ισραήλ, Ελλάδα και Νότια Κύπρος ενώνονται: Ένα στρατιωτικό σχέδιο κατά της Τουρκίας είναι στο τραπέζι!

Αϊντινλίκ

Ελληνοκυπριακή και ισραηλινή συμμαχία εναντίον της Γαλάζιας Πατρίδας.

Καθώς οι ηγέτες του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου προετοιμάζονται για μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Ιερουσαλήμ, θέματα άμυνας και ενέργειας, καθώς και μηνύματα που θα σταλούν στην Τουρκία, βρίσκονται στο τραπέζι. Η Αθήνα και η Λευκωσία αναμένεται να υποβάλουν στον Νετανιάχου αιτήματα για αγορές όπλων και συμμετοχή στη σχεδιαζόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

