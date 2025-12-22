Αφίχθη στο Ισραήλ η κυπριακή αποστολή υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει της 10ης Τριμερούς Σύνοδου Κορυφής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ.

Η σύνοδος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία της συνάντησης για τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, άμυνας, καινοτομίας και τουρισμού. Η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει και την προοπτική ενίσχυσης του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, με στόχο τη στρατηγική και οικονομική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ενέργεια και οι διασυνδεδεμένες υποδομές αναμένεται να αποτελέσουν βασικά θέματα της Τριμερούς Συνόδου. Στο επίκεντρο βρίσκονται υφιστάμενα και νέα ενεργειακά έργα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, η οποία δημιουργεί θετικό μομέντουμ για την περιοχή.

Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 17.45, ακολουθούμενη από δηλώσεις των ηγετών προς τον Τύπο.

