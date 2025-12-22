Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει στο Ισραήλ για να συμμετάσχει στην 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα Ιεροσόλυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, και τον Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου.

Στόχοι της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής

Η σύνοδος αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία της συνάντησης για τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, άμυνας, καινοτομίας και τουρισμού. Η ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνει και την προοπτική ενίσχυσης του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, με στόχο τη στρατηγική και οικονομική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου.

Η σημασία της συνεργασίας Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα της ενέργειας

Η ενέργεια και οι διασυνδεδεμένες υποδομές αναμένεται να αποτελέσουν βασικά θέματα της Τριμερούς Συνόδου. Στο επίκεντρο βρίσκονται υφιστάμενα και νέα ενεργειακά έργα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, η οποία δημιουργεί θετικό μομέντουμ για την περιοχή.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ και Ραμάλα

Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ για να ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και τη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο. Ο στόχος είναι να προωθηθούν θέματα ασφάλειας, ενέργειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Αμπάς στη Ραμάλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Στη συνάντηση αυτή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα επαναβεβαιώσει τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών και της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού, καθώς και τη δέσμευση για ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά σημαντικών συναντήσεων. Στις 12.30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αμπάς στη Ραμάλα. Στη συνέχεια, στις 14.30, θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Ιερουσαλήμ. Η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 17.45, ακολουθούμενη από δηλώσεις των ηγετών προς τον Τύπο.

Εμβάθυνση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ επιβεβαιώνει τη συνέχιση και βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, ενώ ενισχύει το τριμερές σχήμα συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Η Ελλάδα συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, ενισχύοντας τις στρατηγικές συμμαχίες και προωθώντας τη συνεργασία για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.