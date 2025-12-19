Διαφορετικές προσεγγίσεις για την πορεία του Κυπριακού καταγράφηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του "συμβουλίου πολιτικών αρχηγών" στα κατεχόμενα. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό» υπό τον Τουρκοκύπριο, ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, είχε ως κύριο αντικείμενο την ενημέρωση των κομμάτων για το πρόσφατο τετ-α-τετ του κ. Έρχιουρμαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και την αξιολόγηση των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό.

Ο «πρωθυπουργός» και Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Ουνάλ Ουστέλ, εμφανίστηκε αμετακίνητος στη γραμμή της λύσης των δυο κρατών, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συζήτηση περί ομοσπονδίας. Ο κ. Ουστέλ τόνισε ότι η θέση του κόμματός του είναι ξεκάθαρη, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα συζητήσουν το Κυπριακό χωρίς δύο ίσα κυρίαρχα κράτη και ισότιμο διεθνές καθεστώς». Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις αναφορές που έγιναν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών σχετικά με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. «Από αυτές τις εκφράσεις γίνεται αντιληπτή η ομοσπονδία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μετέφερε στον κ. Έρχιουρμαν την αντίδρασή τους και την εμμονή στη «λύση στη βάση δύο ίσων κυρίαρχων κρατών».

Στον αντίποδα, η Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σίλα Ουσάρ Ιντζίρλι, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «εισήλθαμε σε μια αρκετά κινητική διαδικασία», σημειώνοντας πως «αυτή η κινητικότητα δεν αφορά μόνο την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά και την ελληνοκυπριακή πλευρά». Η κα Ιντζίρλι στήριξε τη μεθοδολογία του Τ/κ ηγέτη, επισημαίνοντας πως «ο κ. πρόεδρος, χωρίς να αγνοεί καθόλου τις προηγούμενες εμπειρίες, έχει καθορίσει μια μέθοδο». Υπογράμμισε δε την αδιαπραγμάτευτη θέση του κόμματος για την πολιτική ισότητα, δηλώνοντας πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε η πολιτική ισότητα στην επίλυση του Κυπριακού να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης». Αναφορικά με τον ρυθμό των εξελίξεων, μίλησε μεταφορικά και είπε: «Το λεωφορείο μας δεν πηγαίνει ακόμα όπως επιθυμούμε. Η ταχύτητα του λεωφορείου μας δεν είναι επαρκής, ούτε η χωρητικότητά του», ζητώντας επιτάχυνση της διαδικασίας ενόψει μιας πενταμερούς διάσκεψης.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Ερχάν Αρικλί, Πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων, ο οποίος εξέφρασε φόβους για επανάληψη του παρελθόντος. «Αναρωτηθήκαμε αν ζούμε ένα dejavu, αν επιστρέφουμε ξανά σε συνομιλίες υπό τον τίτλο της ομοσπονδίας», ανέφερε. Ο κ. Αρικλί έθεσε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διάσκεψη 5+1 την κατάλληλη προετοιμασία, λέγοντας πως «το να πάμε σε 5+1 κατά την άποψή μας δεν είναι σωστό» υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στα ενεργειακά ζητήματα, προκρίνοντας τη διασύνδεση με την Τουρκία έναντι του Great Sea Interconnector: «Εάν η Νότια Κύπρος χρειάζεται ενέργεια, μπορεί να την πάρει από την Τουρκία και μέσω ημών», είπε.

Ο Πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, στήριξε τις προσπάθειες του κ. Έρχιουρμαν, υπενθυμίζοντας το ποσοστό εκλογής του (63%) και ζήτησε πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Εστίασε στα προβλήματα καθημερινότητας, όπως οι ουρές στα οδοφράγματα.

Τέλος, ο Κουντρέτ Οζερσάι του Κόμματος του Λαού (ΚΛ) και ο Φικρί Ατάογλου του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ) εστίασαν στην ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, με τον κ. Οζερσάι να χαρακτηρίζει «ρίσκο» ορισμένες πτυχές της διαδικασίας και να επικρίνει τις περιφερειακές κινήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, κυρίως τη σύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ

