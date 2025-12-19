Δεν υπάρχει συναίνεση στο μοντέλο λύσης και είναι λάθος η ερμηνεία για τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ στα ΜΜΕ εκατέρωθεν, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, λέγοντας όμως πως τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, τόσο στην Άγκυρα όσο και στις επαφές και συναντήσεις του στην Κύπρο μιλά για την πολιτική ισότητα, που είναι το πρώτο σημείο της μεθοδολογίας του και το συνδέει με την εκ περιτροπής προεδρία.

Μιλώντας μετά τη δεύτερη συνεδρία του «πολιτικού συμβουλίου» στα κατεχόμενα, που διήρκησε περίπου δύο ώρες ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι συζήτησαν μια σειρά θεμάτων σε τέσσερα στάδια: την ουσία της λύσης, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το πακέτο των 10 σημείων που ο ίδιος παρουσίασε και τέταρτο, το πακέτο προτάσεων που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έφερε στο τραπέζι στην τριμερή συνάντηση.

Δεν απάντησε, ανέφερε, ακόμη στις προτάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, τις οποίες συζήτησαν σήμερα στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι αρχηγοί των «κοινοβουλευτικών» κομμάτων ΚΕΕ, ΡΤΚ, ΔΚ και ΚΑ και επιπλέον τα κόμματα ΚΚΔ και ΚΛ, που είναι εκτός «βουλής».

Πολιτική ισότητα

Για το πρώτο θέμα, αναφέρθηκε στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που ο ίδιος είπε ότι υποστηρίζει εδώ και 3 χρόνια. «Επομένως, όταν ο λαός μας μου έδωσε εντολή, το έκανε γνωρίζοντας ότι θα πήγαινα στο τραπέζι με αυτά τα τέσσερα σημεία. Μου έδωσαν εντολή γνωρίζοντας ότι το πρώτο από αυτά είναι η πολιτική ισότητα. Αφού ανέλαβα τα καθήκοντά μου, τόσο όταν ήμουν στην Τουρκία όσο και αφού επέστρεψα εδώ, πάντα τονίζω αυτά τα τέσσερα σημεία», είπε.

Σημειώνοντας ότι στην κοινή δήλωση μετά την τριμερή συνάντηση η έννοια της πολιτικής ισότητας συμπεριλήφθηκε ξανά είπε ότι θέλει να δηλώσει ξεκάθαρα για άλλη μια φορά ότι «η πολιτική ισότητα που αναφέρεται στην κοινή δήλωση δεν σημαίνει ότι το πρώτο σημείο έχει ολοκληρωθεί. Διότι για να ολοκληρωθεί το πρώτο σημείο, πρέπει επίσης να γίνει αποδεκτή η εκ περιτροπής προεδρία».

Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε μόνο στα μισά του πρώτου σημείου της μεθοδολογίας των τεσσάρων σημείων και βρισκόμαστε στο σημείο της πολιτικής ισότητας, πρόσθεσε. «Δεν έχουμε καταλήξει σε καμία συζήτηση ή συμπέρασμα σχετικά με το μοντέλο της λύσης. Διότι η θέση μας είναι σαφής. Αυτό το λεγόμενο μοντέλο λύσης είναι η ουσία του θέματος. Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ότι δεν θα συζητήσουμε τίποτα που σχετίζεται με την ουσία μέχρι να ολοκληρωθεί η μέθοδος».

Συνεπώς, συνέχισε, «δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ μας σχετικά με το μοντέλο λύσης». Οι περιστασιακές – κατά την έκφρασή του - αναφορές στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τόσο στον ε/κ όσο και στον τ/κ Τύπο έχουν ερμηνευτεί ως αναφορά στην ομοσπονδία ως μοντέλο λύσης. «Αυτό δεν ισχύει. Αν διαβάσει κανείς τις αναφορές, θα γίνει κατανοητό ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρονται μόνο στην πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα είναι ήδη το νούμερο ένα στοιχείο της μεθοδολογίας μας και είναι γνωστό σε όλους. Δεν είναι κάτι καινούργιο», ανέφερ.

Δεν θα προχωρήσουμε στο δεύτερο σημείο μέχρι να συζητηθεί και το άλλο μισό του πρώτου σημείου της μεθοδολογίας του, πρόσθεσε.

Άτυπη συνάντηση 5+1

Για την επόμενη άτυπη συνάντηση 5+1, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δεν είναι καλό για καμία πλευρά να γίνει μια τόσο υψηλού επιπέδου συνάντηση χωρίς να επιτευχθούν αποτελέσματα, ακόμη και σε απλά ζητήματα. «Επομένως, αν πρόκειται να υπάρξει μια τρίτη άτυπη 5+1, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στη Λευκωσία σε ορισμένα ζητήματα», είπε.

Πρόσθεσε ότι αυτό που αναμένεται είναι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να επιστρέψει στο νησί στα τέλη Ιανουαρίου και να αξιολογηθεί η δουλειά που θα έχουν κάνει μέχρι τότε. «Και εάν ορισμένα πράγματα μπορούν να ολοκληρωθούν σε αυτές τις συναντήσεις, τότε φυσικά μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μορφή 5+1, για την ανακοίνωση ορισμένων αποτελεσμάτων», είπε. Δεν αποφεύγει, πρόσθεσε, μια συνάντηση 5+1, αλλά θεωρεί σημαντικό να είναι πάντα προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να υπάρξει πίεση από το Ισραήλ, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους άλλων πλευρών, αλλά «δεν μπορεί να υπάρξει καμία πίεση πάνω μας με κανέναν τρόπο. Ξέρω ότι ο λαός μου είναι ήσυχος. Ό,τι είπα προεκλογικά θα το κάνω μετεκλογικά. Γίνεται συζήτηση για το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχω καμία πληροφορία γι' αυτό. Δεν ζητώ από τον λαό μου να είναι ήσυχος, ξέρω ότι ο λαός μου είναι ήσυχος».

Υπάρχουν ειδήσεις για δύναμη ταχείας αντίδρασης Κύπρου – Ισραήλ – Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε, και τις παρακολουθεί στενά, ενώ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ΥΠΑΜ, Βασίλη Πάλμα, πως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρακολουθούμε πολύ στενά αυτές τις εξελίξεις, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ