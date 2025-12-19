Τους 10 πρώτους υποψήφιους της για τις βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε το κόμμα της Δημοκρατικής Παράταξης.



Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ με τα βιογραφικά των υποψήφιων

«Η πολιτική δεν είναι συνθήματα. Είναι ευθύνη, στάση ζωής και καθημερινή πράξη. Με αυτό το πνεύμα, μετά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου της Δημοκρατικής Παράταξης, ανακοινώνουμε τους πρώτους δέκα (10) υποψηφίους για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026.

Ο καταρτισμός του ψηφοδελτίου μας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής πρότασης που αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μιας πρότασης στη βάση του διεκδικητικού ρεαλισμού για μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη. Μια πρόταση μακριά από τον λαϊκισμό και τους εύκολους διχασμούς, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους νέους ανθρώπους, την υγιή επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη θεσμική αξιοπιστία.

Οι υποψήφιοι που παρουσιάζουμε σήμερα προέρχονται από διαφορετικές επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, εκπροσωπούν την παραγωγική Κύπρο και ενώνουν εμπειρία, γνώση και κοινωνική ευαισθησία. Είναι άνθρωποι με ενεργό παρουσία στην κοινωνία, με αποδεδειγμένη διάθεση προσφοράς και με κοινή πίστη σε μια σύγχρονη, μεταρρυθμιστική και αξιόπιστη πολιτική.

Η Δημοκρατική Παράταξη προχωρά με αυτοπεποίθηση, συνέπεια και καθαρό πολιτικό προσανατολισμό, γνωρίζοντας ότι η πολιτική καταξίωση κρίνεται από την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα και όχι από άναρχες ιαχές.

Η ΔΗΠΑ φιλοδοξεί να εκφράσει τη σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών. Εκείνων που δεν κραυγάζουν, αλλά προβληματίζονται, που δεν επενδύουν στην ένταση και την ισοπέδωση, αλλά στη δημιουργία και τη διορατικότητα. Εκείνους που διεκδικούν να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν με νουσιμάδα τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των πρώτων ονομάτων των υποψήφιων βουλευτών, ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή αριστίνδην υποψηφίων, οι οποίοι με τη σημαντική διαδρομή τους, τις γνώσεις και το ήθος τους αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας. Οι πιο κάτω αριστίνδην υποψήφιοι ενώνουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους με την Παράταξη μας, συμμεριζόμενοι το όραμα για ανανέωση, πρόοδο και ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία».





Πρόκειται για τους:

1. Μάριος Στυλιανού – Σύμβουλος Ακινήτων – Πρώην Ποδοσφαιριστής ΑΕΛ - Υποψήφιος Λεμεσού

2. Δρ. Σέργης Σεργίου – Ιατρός - Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας - Υποψήφιος Αμμόχωστος

3. Γιώργος Κούμα – Δικηγόρος - Υποψήφιος Λάρνακας

4. Δέσποινα Παπαδοπούλου – Τεχνολόγος Ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής Υποψήφια Λάρνακας

Η πρώτη δεκάδα υποψηφίων συμπληρώνεται από καταξιωμένα στελέχη που προέρχονται από τις τάξεις της Παράταξής μας, που από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της, δίνουν τις καθημερινές μάχες μαζί της στην ευρύτερη κοινωνία, για τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές της. Άνθρωπoι εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένης προσφοράς.

Πρόκειται για τους:

1. Μαρίνος Κλεάνθους - Αντιπρόεδρος ΔΗΠΑ – Δικηγόρος -Υποψήφιος Λευκωσίας

2. Ελευθέριος Αντωνίου - Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας» Υποψήφιος Λευκωσίας

3. Ελένη Βραχίμη - Φαρμακοποιός – Υποψήφια Λευκωσίας

4. Ρένος Κουμή – Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου - Υποψήφιος Λεμεσού

5. Σταύρος Σταύρου – Πρώην Βαθμοφόρος Αστυνομικός - Υποψήφιος Λεμεσού

6. Ανδρέας Κεσούρης - Μηχανολόγος Μηχανικός - Υποψήφιος Πάφου





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Σύμβουλος ακινήτων

Αριστίνδην

Γεννήθηκε το 1983 στην Αυστραλία και μεγάλωσε στη Λεμεσό, όπου ανέπτυξε από νωρίς αγάπη για τον αθλητισμό και τη δυναμική της ομαδικότητας. Υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος με τα χρώματα της ΑΕΛ Λεμεσού και της ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς από το 2003 έως το 2008, μέχρι που αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα λόγω σοβαρού τραυματισμού, μια εμπειρία που του δίδαξε την αξία της υπομονής, της αντοχής και της προσαρμοστικότητας στις δυσκολίες.

Τα τελευταία έντεκα χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα των κτηματομεσιτικών, όπου έχει οικοδομήσει μια καταξιωμένη και σταθερά ανοδική πορεία, βασισμένη στην αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό και την προσωπική δέσμευση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Παράλληλα, διατηρεί ενεργή σχέση με το ποδόσφαιρο, αναλύοντας και σχολιάζοντας αγώνες μέσα από ένα καινοτόμο εβδομαδιαίο podcast, προσφέροντας μια σύγχρονη και ουσιαστική προσέγγιση του αθλήματος που συνδέει γνώση και πάθος.

Οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις των τελευταίων ετών ενίσχυσαν την ευαισθησία του απέναντι στις ανισότητες και την αβεβαιότητα του μέλλοντος, οδηγώντας τον στην απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά.

ΔΡ. ΣΕΡΓΗΣ ΣΕΡΓΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Ιατρός- Πρόεδρος Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αγίας Νάπας

Αριστίνδην

Ο Δρ Σέργιος Σεργίου γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1979 και κατάγεται από το Τρίκωμο Αμμοχώστου και το Βασίλι Καρπασίας. Είναι παντρεμένος με τη Λουτμίλα Πετρίβ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και την επιστροφή του στην Κύπρο από την Ουκρανία, εργάστηκε στην Πολυκλινική Αγία Μαρίνα στη Δερύνεια, όπου απέκτησε ουσιαστική και πολύτιμη κλινική εμπειρία. Η περίοδος αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην εμβάθυνση της ιατρικής του γνώσης και στην ενίσχυση της επαφής του με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Το 2020 προχώρησε στην ίδρυση των Ιδιωτικών Ιατρικών Κέντρων Σεργίου στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά, με ξεκάθαρο όραμα την παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και ανθρώπινων υπηρεσιών υγείας, στηριγμένων στον σεβασμό και την εξατομικευμένη φροντίδα.

Το 2024 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία, καθώς παράλληλα με τη λειτουργία των ιδιωτικών του ιατρικών κέντρων εντάχθηκε στην Πολυκλινική Αθηνά. Στόχος της απόφασης αυτής ήταν να προσφέρει ενεργά στην πόλη όπου γεννήθηκε, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία και το επιστημονικό του υπόβαθρο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα με την ιατρική του δραστηριότητα, από το 2019 ασχολείται ενεργά με το ποδόσφαιρο, αρχικά ως ιατρός αθλητικών ομάδων και από το 2022 ως διοικητικός παράγοντας, θέση την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Η ενασχόλησή του αυτή αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει στον αθλητισμό, τη συλλογικότητα και την πειθαρχία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Δικηγόρος

Αριστίνδην

Ο Γιώργος Κούμας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα, μια πόλη με την οποία διατηρεί βαθιά προσωπική και κοινωνική σύνδεση. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός στο Πυροβολικό, εμπειρία που ενίσχυσε το αίσθημα ευθύνης, πειθαρχίας και προσφοράς προς την πατρίδα. Είναι Barrister at Law του Inner Temple της Αγγλίας, με στέρεη νομική κατάρτιση και γνώση τόσο του κυπριακού όσο και του αγγλικού δικαίου.

Διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο στη Λάρνακα, με επαγγελματική δραστηριότητα που εκτείνεται τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας υποθέσεις με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και προσήλωση στις αρχές του δικαίου. Η πορεία του χαρακτηρίζεται από συνέπεια, εργατικότητα και βαθύ σεβασμό προς τον άνθρωπο και τους θεσμούς.

Στη στάση ζωής και στη δημόσια παρουσία του προχωρεί με σεβασμό προς τον κάθε άνθρωπο και με ακλόνητη προσήλωση στις αξίες της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Εφαρμόζει την αλήθεια χωρίς εκπτώσεις, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται κόστος, θεωρώντας ότι η ηθική ακεραιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση τόσο για την επαγγελματική όσο και για την κοινωνική προσφορά.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τεχνολόγος Ακτινογράφος ακτινοδιαγνωστικής

Αριστίνδην

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου είναι υποψήφια βουλευτής της ΔΗΠΑ στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας. Γεννήθηκε στη Λάρνακα στις 5 Φεβρουαρίου 1980 και αποφοίτησε από το Λύκειο Μακαρίου Γ΄ το 1997. Επέλεξε να ακολουθήσει τον τομέα της υγείας, σπουδάζοντας Τεχνολόγος Ακτινογράφος στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε και την πρακτική της άσκηση στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Εργάζεται ως Τεχνολόγος Ακτινογράφος Ακτινοδιαγνωστικής μέχρι σήμερα και διαθέτει πολυετή και ουσιαστική εμπειρία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Για δεκαεννέα χρόνια υπηρετεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ για πέντε από αυτά τα χρόνια εργάστηκε στον Αξονικό Τομογράφο. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποσπαστεί στο Κέντρο Πληθυσμιακού Ελέγχου για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού, συμβάλλοντας ενεργά στις πολιτικές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Παράλληλα με τη δημόσια επαγγελματική της πορεία, δραστηριοποιείται και στον ιδιωτικό τομέα, διατηρώντας μια μικρή επιχείρηση στο κέντρο της Λάρνακας, ένα ινστιτούτο παροχής αισθητικών θεραπειών και laser. Συνδυάζει τη μεθοδικότητα και την επιστημονική γνώση με την επιχειρηματικότητα, έχοντας εμπειρία τόσο στη Δημόσια Υγεία όσο και στον τομέα της κοσμητικής.

Χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, υπευθυνότητα και έντονη κοινωνική ευαισθησία, στοιχεία που διατρέχουν τόσο την επαγγελματική όσο και τη δημόσια παρουσία της. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, ηλικίας δεκαεννέα και δώδεκα ετών, γεγονός που ενισχύει τη βιωματική της κατανόηση των αναγκών της σύγχρονης οικογένειας και της κοινωνίας.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Δικηγόρος

Ο Μαρίνος Κλεάνθους γεννήθηκε το 1982 στην Λευκωσία. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δημοσιογραφία στο ΚΕΦΚΣ.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δράσης συνεργάστηκε με εταιρείες τεχνολογίας όπως Microsoft, Google, Blackberry και Apple. Μιλά αγγλικά, τουρκικά και βασική γνώση γαλλικών και κινέζικων.

Από το 2013 ίδρυσε το γραφείο IP CYPRUS που εξειδικεύεται στην νομική προστασία καινοτόμων ιδεών, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, λογισμικών και πνευματικών δικαιωμάτων και λόγω της εξειδίκευσής του συμμετείχε ως Μέντορας Πνευματικών Δικαιωμάτων σε σειρά προγραμμάτων καινοτομίας και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως επισκέπτης καθηγητής της Νομικής. Μίλησε σε δεκάδες συνέδρια στο εξωτερικό για τα ζητήματα της ειδικότητας του και είναι μέλος της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου.

Από το 2011 είναι δημοτικός σύμβουλος Αγλαντζιάς. Ως δημοτικός σύμβουλος εισηγήθηκε την πλήρη εφαρμογή προγραμμάτων όπως «Το Πληρώνω Όσα Πετώ», «Πρωτεύουσα Νεολαίας 2021» και «Αγλαντζιά έξυπνη πόλη».

Είναι Πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και συνεργάτης του ΚΕΝΘΕΑ σε ζητήματα εφαρμογής πολιτικών κατά των εξαρτήσεων των νέων.

Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Barέθηκα… Φεύγω! (Εκδόσεις Λιβάνη, 2002) το οποίο αναλύει τις σκέψεις του σε σχέση με τα ριάλιτι παιχνίδια στην βάση των προσωπικών του εμπειριών και του βιβλίου “Αρχιεπισκοπικές Εκλογές στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα” (Εκδόσεις POWER, 2005) στο οποίο αναλύονται τα ιστορικά γεγονότα των αρχιεπισκοπικών εκλογών στην Κύπρο κατά τον 20ο αιώνα.

Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Λοϊζίδου από την Γιαλούσα και έχει 2 παιδιά.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πρόεδρος Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας

Ο Δρ Ελευθέριος Αντωνίου γεννήθηκε στο κατεχόμενο Μάσαρη. Κατέχει Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία, Μεταπτυχιακό στο Μάρκετινγκ και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.

Διετέλεσε για 20 έτη διευθυντικό στέλεχος στη ναυτιλιακή βιομηχανία και από το 2015 διευθύνει δική του Εταιρεία διεθνών και εγχώριων μεταφορών.

Διατελεί Πρόεδρος «Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων Λευκωσίας», Προεδρεύων «Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων», Πρόεδρος «Κοινοτικού Συμβουλίου Μάσαρη», Μέλος «ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου». Μέλος «Αντιπροσωπείας της Κύπρου στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο» και Μέλος «Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών».

Είναι Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΔΗΠΑ και Τομεάρχης της Θεματικής Ενότητας «Προσφυγικών θεμάτων, Αγνοουμένων, Εγκλωβισμένων και Τ/Κ θεμάτων».

Έχει έντονη δημόσια δράση και παρουσία συμμετέχοντας σε διαλέξεις, παρουσιάσεις και επιστημονικές παρεμβάσεις κυρίως σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα.

ΕΛΕΝΗ ΒΡΑΧΙΜΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Φαρμακοποιός

Η Έλενα Βραχίμη είναι 30 ετών και κατάγεται από το κατεχόμενο χωριό Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. Εργάζεται ως φαρμακοποιός και είναι αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Χειροσφαίρισης, με πορεία 20 ετών στον χώρο του αθλητισμού.

Μέσα από τον αθλητισμό έμαθε τις αξίες της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς, της συνεργασίας και του σεβασμού. Η επαγγελματική της πορεία στη φαρμακευτική την έφερε καθημερινά κοντά στους ανθρώπους και στις πραγματικές τους ανάγκες, ενισχύοντας την αίσθηση ευθύνης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε οργανωμένα σύνολα με κοινωνική και εθελοντική δράση, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά.

Πιστεύει ότι η πολιτική χρειάζεται νέες φωνές με καθαρό λόγο, ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Με αυτές τις αξίες, θέτει την υποψηφιότητά της στην επαρχία Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, με στόχο να υπηρετήσει τους πολίτες με συνέπεια και ευθύνη.

ΡΕΝΟΣ ΚΟΥΜΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δημοτικός Γραμματέας Λαπήθου / Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γεννήθηκε το 1970 στη Λάπηθο της επαρχίας Κερύνειας. Μετά την προσφυγιά κατοίκησε με την οικογένειά του και μεγάλωσε στη Λεμεσό.

Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά με το βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού σε μηχανοκίνητο σώμα πεζικού.

Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού “Post Graduate Diploma in Management Studies” με πιστοποίηση από το N.C.F.E του Ηνωμένου Βασιλείου, του “Professional Higher Diploma” στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του “Certified Accounting Technician” από την Βανκούβερ του Καναδά και του “Chartered Marketing Consultant” από το Chartered Association of Business Administrators επίσης από τον Καναδά. Είναι μέλος του Chartered Institute of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι πολύ καλός γνώστης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικότερα των κατεχόμενων Δήμων. Τα τελευταία δεκαπέντε και πλέον χρόνια εργάζεται ως Δημοτικός Γραμματέας στον Δήμο Λαπήθου.

Με όραμά του, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, τη δημιουργία ευκαιριών για όλους, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ισχυρά σχολεία για ίσες ευκαιρίες και εγγύηση γνώσης για όλους, ένα ισχυρό σύστημα υγείας με δικαίωμα σε όλους, μαζί ενωμένοι προσβλέπει σε μια Λεμεσό Ισχυρή Προσβάσιμη και Δίκαιη.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πρώην βαθμοφόρος Αστυνομικός

Ο Σταύρος Σταύρου κατάγεται από το χωριό Καλαβασός και διαμένει στη Λεμεσό. Υπηρέτησε στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου ως βαθμοφόρος, διαγράφοντας μια μακρά και αξιοσημείωτη πορεία, κατά την οποία τιμήθηκε με αρκετές διακρίσεις για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επέδειξε.

Στο πλαίσιο της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας, υπηρέτησε στο Τμήμα Αλλοδαπών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε ζητήματα ασφάλειας, διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και διεθνούς συνεργασίας.

Παράλληλα με την επαγγελματική του διαδρομή, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.

Είναι νυμφευμένος με την Όλγα Σταύρου Σύροβα, καταγόμενη από τη Ρωσία, και μαζί έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΣΟΥΡΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΦΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Ανδρέας Κεσούρης κατάγεται από το χωριό Πολέμι της επαρχίας Πάφου και προέρχεται από αγροτική οικογένεια. Είναι απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Έχει εκπληρώσει πλήρως τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως διευθύνων μηχανολόγος μηχανικός, για τη μελέτη και επίβλεψη μικρών και μεγάλων έργων. Επιπλέον, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικός, τόσο στη μέση όσο και στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Μεταφορών.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ (Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου). Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης της ΑΝΑΔ και αναγνωρισμένος αξιολογητής επαγγελματικού προσόντος της ΑΝΑΔ. Από νεαρή ηλικία επιδεικνύει έντονη κοινωνική δράση και παρουσία. Υπηρέτησε ως σχολικός έφορος στην επαρχία Πάφου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση και επίβλεψη σημαντικών έργων. Είναι γνώστης των προβλημάτων της επαρχίας του και χαρακτηρίζεται για την εργατικότητα, την τιμιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη μαχητικότητά του.

Σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Ενέργειας και διεκδικεί με αξιώσεις τη βουλευτική έδρα στην επαρχία Πάφου, ως μέλος της Δημοκρατικής Παράταξης, προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες για τους πολίτες της επαρχίας Πάφου.



