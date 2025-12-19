Τις προκλήσεις τις κυπριακής Προεδρίας ανέλυσε σε δήλωσή του μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «να ξεκινήσω λέγοντας ότι αναλαμβάνουμε σε πολύ λίγες ημέρες την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια καθοριστική και θα έλεγα δύσκολη συγκυρία, όπως απέδειξε και η αποψινή νύχτα. Λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε ως Προεδρία, τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και την ανάγκη ως Προεδρία να βρούμε τη χρυσή τομή, να βρούμε λύσεις και από κοινού να προχωρήσουμε μπροστά.

Έχουμε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχουμε τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία, θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. Έχουμε τα θέματα της διεύρυνσης, της μετανάστευσης. Όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα, στα οποία η Προεδρία μας θα κληθεί, όχι απλά να διαχειριστεί, αλλά επαναλαμβάνω να βρει λύσεις, για να προχωρήσει περισσότερο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε, η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και όλα τα θέματα που προανέφερα ακριβώς εμπίπτουν, αγγίζουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσπάθειά της να ηγείται των εξελίξεων και όχι απλά να ακολουθεί. Και για να αγγίξω την εθνική πτυχή, δεν έχουμε ως κυβέρνηση, σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία, καμία αμφιβολία ότι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι στρατηγικά αυτόνομη, σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεύτερος πυλώνας, δεύτερη προτεραιότητα της Προεδρίας μας, είναι άμεσα συνυφασμένη με αυτό που προανέφερα, την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφορά την ουσιαστική αλλά και θεσμική ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Η περιοχή, η ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι μια περιοχή που γειτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινές προκλήσεις, έχουμε κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Αποτελεί σημείο ενδεχόμενης σύγκλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε σαφώς περισσότερα, να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, αλλά και να αποδείξουμε στην πράξη αυτό που λέμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια οπτική 360 μοιρών.

Με απόλυτη σεμνότητα, και με αφορμή τη σημερινή συζήτηση που έγινε για τη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία που μπορεί να ηγηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της προσπάθειας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις άριστες διμερείς μας σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής.

Χαίρομαι, γιατί η Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά και από δική μας παρότρυνση, θα επισκεφθεί χώρες της περιοχής μετά τις 7 του Γενάρη - 7 του Γενάρη θα βρίσκεται στην Κύπρο για την τελετή έναρξης της Προεδρίας μας. Την επομένη θα επισκεφθεί κράτη της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μετά και από δική μας παρότρυνση, αλλά και στο πλαίσιο του τι επιθυμούμε να προωθήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας.

Τρίτη βασική μας προτεραιότητα είναι να δώσουμε πειστικές και μόνιμες απαντήσεις σε θέματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών. Αναφέρομαι, ανάμεσα σε άλλα, στο στεγαστικό, στο κόστος της ενέργειας, την προστασία των παιδιών μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέματα υγείας και θέματα παιδείας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Θέλω να σας πω ότι οι προσδοκίες των [ευρωπαϊκών] θεσμών αλλά και των κρατών μελών είναι μεγάλες και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, θα αποδείξουμε στην πράξη ακόμη περισσότερο τη διεθνώς αναγνωρισμένη αντίληψη για την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν αξιόπιστο, έναν προβλέψιμο, σοβαρό και αποτελεσματικό εταίρο.

Περισσότερα για τις προτεραιότητές μας θα πούμε την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στα Λεύκαρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και των προτεραιοτήτων και του λογότυπου της Προεδρίας μας, αλλά και όσων αφορούν την Εθνική αυτή αποστολή.

Έρχομαι τώρα στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ξεκινήσω από τα συμπεράσματα της Προεδρίας για τη διεύρυνση, τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά. Θέλω να χαιρετίσω την αναφορά, για πρώτη φορά, στην ανάγκη στενής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Hahn. Να σας θυμίσω ότι ήταν ένας στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή, ένας στόχος που κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν ουτοπία. Όχι μόνο έγινε o διορισμός, αλλά έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά για την ανάγκη συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον κ. Hahn, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ επίσης σημαντική την αναφορά -στην παρούσα συγκυρία- στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, στον ρόλο της Τουρκίας, στις κυπρογενείς υποχρεώσεις, όπως επίσης και την αναφορά στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Όλα αυτά φυσικά και θα τα αξιοποιήσουμε μέσα στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών.

Στη συζήτηση για την Ουκρανία αναφέρθηκα στην επίσκεψή μου, στις συζητήσεις που είχα με τον Πρόεδρο της χώρας, στο θέμα της παραβίασης των κυρώσεων από τρίτα κράτη, παραβίαση των κυρώσεων, οι οποίες επηρεάζουν και την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Αλλά και τώρα στη συζήτηση που διήρκεσε περίπου έξι ώρες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χαιρόμαστε που υπάρχει ειδική αναφορά στο θέμα της αγοράς εξοπλισμού από την Ουκρανία με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξαιρεί χώρες όπως η Τουρκία.

Στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή, θεωρώ σημαντικό ότι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στον ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια». Με αφορμή και την αναφορά στα συμπεράσματα, ενημέρωσα και τους συναδέλφους μου, ότι θα έχουμε νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις 20 του Δεκέμβρη. 950 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 44 κοντέινερ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και το Κουβέιτ.

Θέλω τέλος να αναφερθώ στην επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μεταναστευτικό, μια επιστολή που είθισται να στέλνεται πάντα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με δύο αναφορές όσον αφορά τη χώρα μας. Η πρώτη, στην προσπάθεια για το Σένγκεν, όπου καταγράφεται η θετική προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρόοδος που υπάρχει προς αυτήν την κατεύθυνση και δεύτερον, η αναφορά που υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλα δύο κράτη, την Αυστρία και τη Γερμανία, ως οι χώρες με τις περισσότερες επιστροφές από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις περισσότερες επιστροφές μεταναστών στη Συρία.

Αναφέρω επίσης ως τελευταίο σχόλιο ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας είχαμε αρκετές διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κυβερνήσεων σε σχέση με πρωτοβουλίες που θα ήθελαν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Έχουμε συζητήσει για κάποιες κοινές δράσεις, κοινές πρωτοβουλίες. Και κλείνω λέγοντας ότι είμαστε πανέτοιμοι για την ανάληψη αυτής της εθνικής αποστολή».

