Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 74 ετών ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μεταφέρθηκε σήμερα χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό έμφραγμα. Οι γιατροί έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον γνωστό δημοσιογράφο.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο δημοσιογράφος μεγάλωσε γενιές και γενιές τηλεθεατών, παρουσιάζοντας για 34 χρόνια το «Καλημέρα Ελλάδα», που είναι και η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και κατάγεται από την Κρήτη. Κόλλησε το «μικρόβιο» της δημοσιογραφίας από τον φίλο του αδερφού του. Πριν αποφασίσει ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει, είχε δουλέψει σε οικοδομή, σε περίπτερο, μέχρι και στεφάνια είχε σηκώσει σε νεκροταφείο, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του, που είχε ανάγκη.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη δημοσιογραφία από το ραδιόφωνο με την εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ενώ προηγουμένως είχε ασχοληθεί και με τον έντυπο τύπο.

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μπορεί να είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΑΝΤ1, καθώς σε αυτό το κανάλι σημείωσε και σημειώνει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση ήταν η μεσημεριανή εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που μεταδιδόταν τη δεκαετία του 1980 από τη συχνότητα της ΕΡΤ με συμπαρουσιαστές του τον Νάσο Αθανασίου και τη Σεμίνα Διγενή.

Την περίοδο 1988-1989 ήταν συμπαρουσιαστής-ρεπόρτερ στην ΕΤ1, ενώ το 1990-1992 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή «Ελλάς το μεγαλείο σου». Άλλες εκπομπές που παρουσίασε στον ΑΝΤ1 ήταν η «Κόκκινη Κάρτα», στην οποία είχε φιλοξενήσει μάλιστα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το «Δέκα με τόνο» και η «Αρένα».

Το στίγμα του Γιώργου Παπαδάκη στην πρωινή ζώνη είναι ανεξίτηλο, καθώς από το 1992 βρίσκεται στο τιμόνι των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών. Έως το 2011 παρουσίαζε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», διατηρώντας τον ίδιο τίτλο μέχρι το 2015. Μετά από πρόταση του ίδιου, η οποία έγινε δεκτή από το κανάλι, επανήλθε η αρχική ονομασία της εκπομπής, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Τίνα Παπαδελή, η γυναίκα με την οποία ο δημοσιογράφος μοιραζόταν τη ζωή του, του είχε χαρίσει δύο γιους, τον Ιάσονα και τον Φοίβο. Ο πρώτος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και λάτρης της μουσικής, ενώ ο δεύτερος έχει σπουδάσει δημοσιογραφία στο ΕΚΠΑ και ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, έχει ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Από τον πρώτο του γάμο ο δημοσιογράφος είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Κωνσταντή, ο οποίος τον έχει κάνει δύο φορές παππού.

Το τελευταίο «Καλημέρα Ελλάδα» και το συγκινητικό αντίο

Ένα ιστορικό τηλεοπτικό γεγονός αποτέλεσε η τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη την Παρασκευή, 4 Ιουλίου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με βαθιά συγκίνηση, είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό, μετά από μια πορεία 34 ετών που καθόρισε την πρωινή τηλεοπτική ζώνη. Μάλιστα, η είδηση δεν έμεινε ασχολίαστη από τους συναδέλφους του σε άλλες εκπομπές, οι οποίοι φρόντισαν να αφιερώσουν μέρος του προγράμματός τους, για να τον αποχαιρετήσουν και να του αποτίσουν έτσι, φόρο τιμής για τη συνολική του προσφορά στην τηλεόραση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα