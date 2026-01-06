Στην ατμόσφαιρα αιωρείται αραιή σκόνη, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται να επηρεάσει το νησί από το βράδυ της Πέμπτης.Μέχρι και αύριο το βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως ανατολικοί, ασθενείς έως μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 ως 19 βαθμούς στο εσωτερικό, από 11 ως 21 στα παράλια και από 6 ως 14 στα ορεινά.

Την Πέμπτη το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, ωστόσο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, χιονόπτωση στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, καθώς και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές.

Το Σάββατο αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

