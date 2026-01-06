Εντός της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Χημείου, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο 78χρονου και στη νοσηλεία τεσσάρων ακόμη προσώπων, μετά από κατανάλωση νερού από ψύκτη, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Την ίδια ώρα, πηγές της Αστυνομίας ανέφεραν στο Πρακτορείο ότι σήμερα λαμβάνονται καταθέσεις από άτομα του στενού κύκλου των επηρεαζόμενων, τα οποία βρίσκονταν στο σπίτι κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Σε ερώτηση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα, από την Αστυνομία αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ ότι η διερεύνηση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλα πρόσωπα που να έχουν καταναλώσει νερό από τον ίδιο ψύκτη, πέραν των προσώπων που νοσηλεύονται.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα «δεν προκύπτει τέτοιο ενδεχόμενο», ωστόσο, επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να αξιολογηθεί πλήρως πριν από την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων.

Όπως τονίστηκε, χωρίς τα αποτελέσματα του Κρατικού Χημείου δεν μπορεί να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα αποτελέσματα δεν αναμένονται σήμερα, καθώς μεσολαβεί αργία, γεγονός που επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης εκτιμάται ότι θα υπάρξει επίσπευση και ολοκλήρωση των εξετάσεων εντός της εβδομάδας, χωρίς να μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε σχέση με το αν το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο ή αν διερευνώνται και άλλα παρόμοια συμβάντα, η Αστυνομία ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε καταγγελία, που να αφορά παρόμοιο περιστατικό.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνδρομής ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τέτοια ανάγκη, σημειώνοντας ότι εάν κριθεί αναγκαίο σε μεταγενέστερο στάδιο να γίνει πιο εξειδικευμένη διερεύνηση δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή και άλλων φορέων.

Τέλος, σε σχέση με το ενδεχόμενο επίσημης ενημέρωσης αύριο, η Αστυνομία ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξουν ευρήματα από το Κρατικό Χημείο, δεν αναμένεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής.

