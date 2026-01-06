Αναστάτωση προκλήθηκε στο παλιό Λιμάνι Λεμεσού, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Θεοφανείων και συγκεκριμένα τη στιγμή του καθαγιασμού των υδάτων, όταν χάθηκε ο Τίμιος Σταυρός που ρίφθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής και την κατάδυση των πιστών, το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να έπιασε τον Σταυρό στα χέρια του ανέφερε, ότι θα τον παρέδιδε στον ιερέα. Ωστόσο, στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και έκτοτε αγνοείται.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι διερευνά υπόθεση απώλειας ή και κλοπής του Σταυρού στο πλαίσιο των εορτασμών των Θεοφανείων, στη Λεμεσό.

Πρόκειται για ξύλινο Σταυρό. Στον χώρο της τελετής, διαπιστώθηκε η απώλεια του και ενημερώθηκε η Αστυνομία, που διερευνά και το ενδεχόμενο κλοπής του.

Οι προσπάθεις για εντοπισμό του σταυρού είναι σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: Συμπλοκή έξω από νυχτερινό μαγαζί – Τραυματίστηκαν 2 πρόσωπα