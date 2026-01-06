Συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 03:10 λήφθηκε πληροφορία για το περιστατικό, και αμέσως στο σημείο μετέβησαν μέλη της Δύναμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρία πρόσωπα, ηλικίας 29, 31 και 47 ετών.

Ο 29χρονος και ο 31χρονος φέρουν τραύματα στο πρόσωπο, ενώ ο 47χρονος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από τους άλλους δύο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση, η οποία παραμένει αδιευκρίνιστη ως προς τα αίτια της συμπλοκής.

