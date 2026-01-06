Έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα σήμερα, 6 Ιανουαρίου, εξωτερικά της εισόδου γραφείων εταιρείας στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις στη σκηνή από μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και πυροτεχνουργός της ΑΔΕ Λεμεσού, διαπιστώθηκε ότι στη βάση της γυάλινης πρόσοψης του υποστατικού εξερράγη εργοστασιακή χάρτινη κροτίδα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη πρόσοψη των γραφείων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και αναμένεται να επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης. Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

