Επιχείρηση ανεύρεσης δύο νεαρών, ηλικίας 21 και 23 ετών, στήθηκε χθες το απόγευμα στο μονοπάτι της φύσης «Αταλάντη», στην κορυφή του Τροόδους, όταν έχασαν τον προσανατολισμό.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, οι δύο νεαροί δεν έφεραν τραυματισμούς, ωστόσο λόγω του σκότους αδυνατούσαν να εξέλθουν σε ασφαλές σημείο. Το στίγμα της τοποθεσίας τους δόθηκε από την Αστυνομία στην Ε.Μ.Α.Κ.

Τα δύο άτομα εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους από προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών και οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός της περιοχής.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

