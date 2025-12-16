Οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ουκρανίας έχουν ισχυρές προοπτικές, ιδιαίτερα στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, των ταχυδρομικών επικοινωνιών, της ασφάλειας, της γεωργίας και της αποκατάστασης Ουκρανών παιδιών που επηρεάστηκαν από τις εχθροπραξίες, δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Κύπρο, Σέρχιι Νιζίνσκι.

Παράλληλα, επεσήμανε τον θετικό ρόλο των Ουκρανών που διαμένουν στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η κοινότητα ενσωματώνεται ενεργά στην τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, οι Ουκρανοί στο νησί μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, εργάζονται, ανοίγουν επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην κυπριακή οικονομία μέσω της καταβολής φόρων. Επικαλούμενος επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, ανέφερε ότι περίπου 24.000 Ουκρανοί βρίσκονται στη χώρα με καθεστώς προσωρινής προστασίας, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ουκρανών που ζουν στη Δημοκρατία εκτιμάται στις 33.000. Η πρεσβεία διευκρίνισε ότι οι Ουκρανοί με καθεστώς προσωρινής προστασίας δεν λαμβάνουν τακτικά χρηματικά επιδόματα, έχουν όμως δικαίωμα εργασίας.

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη συμπλήρωση, στις 21 Δεκεμβρίου, 100 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του Σέρχιι Νιζίνσκι ως Έκτακτου και Πληρεξούσιου Πρέσβη της Ουκρανίας στη Δημοκρατία της Κύπρου. Ο Πρέσβης άρχισε επίσημα τη διπλωματική του αποστολή στις 12 Σεπτεμβρίου, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την πρεσβεία, ο Πρέσβης Νιζίνσκι έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την παροχή ακριβούς ενημέρωσης για την Ουκρανία, την επανενεργοποίηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής Ουκρανίας–Κύπρου, την οικοδόμηση λειτουργικών σχέσεων με βασικούς θεσμούς και την προπαρασκευαστική εργασία για μελλοντική επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κίεβο.

Όπως αναφέρει η Πρεσβεία, η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες υλοποίησης κοινών έργων ενισχύθηκε περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ουκρανία στις 4 Δεκεμβρίου 2025, η οποία σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών μετά από 11 χρόνια.



