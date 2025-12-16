Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη των οικονομικών της αναγκών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να υποστηρίξει το Κίεβο είναι καίριας σημασίας.

Μιλώντας στην Χάγη κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπηρεσιακό Ολλανδό πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ, ο Ζελέσνκι είπε ότι η χρήση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθμίσει την μείωση της υποστήριξης εκ μέρους ορισμένων από τους εταίρους του. «Δεν βλέπω την πιθανότητα να σταθούμε ισχυροί χωρίς αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν: «Δεν αλλάζουμε άξονα», προειδοποιήσεις σε Ρωσία-ΗΠΑ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters