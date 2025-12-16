Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο 16ο Συνέδριο των Τούρκων πρεσβευτών, υπερασπίστηκε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ως συνειδητή επιλογή ισορροπιών και όχι ως ταλάντευση, στέλνοντας ταυτόχρονα προσεκτικά κωδικοποιημένα μηνύματα τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς τη Δύση. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε την αμυντική βιομηχανία ως κεντρικό εργαλείο στρατηγικής αυτονόμησης, με στόχο τη θωράκιση της τουρκικής διπλωματίας απέναντι σε πιέσεις, εξαρτήσεις και περιορισμούς που επιβάλλει το διεθνές σύστημα.

Υπαινιγμοί χωρίς ονόματα, κατηγορίες χωρίς επώνυμο αποδέκτη

Ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να μην κατονομάσει, αλλά να «φωτογραφίσει» χώρες και πολιτικές, επαναφέροντας το προσφυγικό ως ηθικό και πολιτικό κατηγορητήριο απέναντι στην Ευρώπη.

«Κανείς μας δεν έχει ξεχάσει τα φουσκωτά σκάφη που τρυπήθηκαν, βυθίστηκαν και ωθήθηκαν προς τη χώρα μας. Δεν έχουμε ξεχάσει τα χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που χάθηκαν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δεν έχουμε ξεχάσει τις ρατσιστικές επιθέσεις που υποκίνησαν οι λαϊκιστές πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης».

Σταθερότητα εξωτερικού προσανατολισμού

Σε μια αποστροφή που διαβάζεται και ως απάντηση στις αμερικανικές πιέσεις για απομάκρυνση των S-400, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να κλείσει κάθε συζήτηση περί στρατηγικής μετατόπισης.

«Οφείλω να είμαι σαφής: δεν τίθεται ζήτημα μετατόπισης άξονα, αλλαγής πορείας ή αποκοπής από τις ρίζες μας στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής».

Ο δικέφαλος αετός το παντοτινό δόγμα

Με συμβολισμούς αντλημένους από την ιστορία, ο Ερντογάν περιέγραψε το ιδεολογικό υπόβαθρο της τουρκικής διπλωματίας, παρουσιάζοντάς την ως ταυτόχρονα ανατολική και δυτική, ιστορική και σύγχρονη.

«Με μια οπτική που εμπνέεται από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ειλικρινείς σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού, δημιουργώντας οικονομικές, εμπορικές, διπλωματικές και πολιτικές συνεργασίες με κάθε γωνιά του κόσμου», δήλωσε, ενώ στη συνέχεια σε πιο συμφιλιωτικό τόνο, αλλά με έντονη δόση ιστορικού πεπρωμένου, ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για τη γεωγραφική και κοινωνική αναγκαιότητα της συνύπαρξης.

«Όπως λέω πάντα: Είμαστε εδώ, εδώ και χίλια χρόνια, είμαστε μαζί, είμαστε γείτονες. Ελπίζω να είμαστε εδώ και να ζούμε μαζί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία».

Προειδοποιήσεις προς πάσα κατεύθυνση

Χωρίς να κατονομάσει τη Ρωσία, αλλά με σαφείς αιχμές, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι πρέπει να σταματήσουν οι «αψιμαχίες» με πλοία, drone κλπ., γιατί είναι επικίνδυνες.

«Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τη Συνθήκη του Μοντρέ για τα Στενά, εμποδίσαμε την επέκταση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών απειλούν σοβαρά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η στοχοποίηση εμπορικών και πολιτικών πλοίων δεν ωφελεί κανέναν. Μεταφέρουμε με σαφήνεια τις προειδοποιήσεις μας και στις δύο πλευρές».

Αμυντική βιομηχανία ως εργαλείο ισχύος

Και όπως πάντα, κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επέλεξε να προβάλει την αμυντική βιομηχανία ως απόδειξη διεθνούς βάρους και εθνικής αυτάρκειας, παραθέτοντας αριθμούς με στρατηγικούς στόχους.

«Είμαστε ήδη ο 11ος μεγαλύτερος εξαγωγέας αμυντικού εξοπλισμού στον κόσμο.

Κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο με 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο στόχος μας για το 2028 είναι να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στον τομέα της άμυνας και της αεροπορίας σε 11 δισεκατομμύρια δολάρια και να γίνουμε ένας από τους 10 μεγαλύτερους εξαγωγείς στον κόσμο».

