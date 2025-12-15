Η υπογραφή της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης Κύπρου–Γαλλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινής συνέντευξης Τύπου του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Παρίσι, σηματοδοτώντας μια νέα, αναβαθμισμένη φάση στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε τη συμφωνία «εξαιρετικά σημαντικό βήμα», υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία είναι, σε αυτή τη φάση, το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ που διαθέτει τέτοιο στρατηγικό εταιρικό πλαίσιο με την Κύπρο. Όπως ανέφερε, η υπογραφή έρχεται να αναβαθμίσει την Στρατηγική Ατζέντα του 2016, ανεβάζοντας τη συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο, με έμφαση στην αυτονομία στρατηγικής, την καινοτομία, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την ψηφιακή πολιτική, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.







Άμυνα, ασφάλεια και Ανατολική Μεσόγειος

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία άμυνας και ασφάλειας, με τον Γάλλο Πρόεδρο να σημειώνει ότι γαλλικά στρατιωτικά πλοία πραγματοποιούν περίπου 20 ελλιμενισμούς ετησίως στην Κύπρο, ενώ οι δύο χώρες συμμετέχουν σε πολλαπλές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε δημόσια την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη που παρείχε στις επιχειρήσεις εκκένωσης Γάλλων πολιτών από τη Μέση Ανατολή, μέσω κυπριακού εδάφους, κάνοντας λόγο για έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης και της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας των δύο χωρών. Παράλληλα, προανήγγειλε την ολοκλήρωση συμφωνίας SOFA τις επόμενες εβδομάδες, ως μέρος της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας.

Σαφής στήριξη στο Κυπριακό

Ο Γάλλος Πρόεδρος επανέλαβε τη σταθερή και ξεκάθαρη στήριξη της Γαλλίας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση των συμφωνημένων παραμέτρων του ΟΗΕ και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Χαιρέτισε, μάλιστα, την πρόσφατη τριμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ελπίδα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκή Προεδρία και στρατηγική αυτονομία

Με φόντο την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Μακρόν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Κύπρος θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Η Γαλλία, όπως είπε, θα στηρίξει ενεργά την κυπριακή προεδρία σε ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, στήριξης της Ουκρανίας, ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων στους στρατηγικούς τομείς, μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της Μεσογείου, με τον Γάλλο Πρόεδρο να δηλώνει την πλήρη στήριξη της Γαλλίας στις κυπριακές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της περιοχής στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.





Μήνυμα στρατηγικής σύγκλισης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σημαντικό ορόσημο» για τις σχέσεις Κύπρου–Γαλλίας, τονίζοντας ότι το Στρατηγικό Εταιρικό Πλαίσιο και το Σχέδιο Δράσης «σφραγίζουν μια φιλόδοξη και αποφασιστική συνεργασία». Όπως ανέφερε, σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σύνθετο, η διμερής και πολυμερής συνεργασία καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ, με ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια, εκπαίδευση και καινοτομία να αποτελούν βασικούς άξονες της κοινής πορείας των δύο χωρών.



