Στο Μέγαρο των Ηλυσίων υποδέχτθηκε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμαννουέλ Μακρόν. Υπενθυμίζεται ότι, αναμένεται σήμερα η Υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιτρικής με αιχμή την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό.





Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης διατήρησης της ενότητας και της ανθεκτικότητας της Ένωσης.



Ουσιαστικά η Συμφωνία Στρατηγικής Εταιτρικής σχέσης θα συνιστά μια κομβική διπλωματική αναβάθμιση για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς μετατρέπει μια μακρόχρονη συνεργασία σε ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση με ένα κράτος-πυλώνα της ΕΕ και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα πρόκειται για ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα μεταφέρει τη συνεργασία από το επίπεδο των γενικών διακηρύξεων σε έναν πρακτικό και επιχειρησιακό οδικό χάρτη, με σαφείς προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Οι τομείς θα καλύπτουν άμυνα και ασφάλεια, ενέργεια, ψηφιακή πολιτική, πολιτική προστασία, υγεία, καινοτομία, πολιτισμό, εκπαίδευση και μετανάστευση, αντανακλώντας τη νέα στρατηγική πραγματικότητα της Ευρώπης.

Σκοπός της Στρατηγικής Διακύρυξης και του Σχεδίου Δράσης θα είναι η θωράκιση της διεθνούς θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας κμε τρόπο που να την κατοχυρώνουν παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενόψει μάλιστα και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

