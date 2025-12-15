Σφοδρή επίθεση κατά του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ και όσων, όπως είπε, «τον στηρίζουν ή προβάλλουν το έργο του», εξαπέλυσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο. Αφορμή αποτέλεσε η δημόσια συζήτηση γύρω από τους επίμαχους πίνακες του καλλιτέχνη και το επίμαχο κολάζ που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο κ. Δίπλαρος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το κολάζ δημιουργήθηκε από τον ίδιο. Όπως ανέφερε, παρά τις επιθέσεις από «γνωστά παπαγαλάκια», επέλεξε να επανεξετάσει ο ίδιος το έργο του καλλιτέχνη, καταλήγοντας, όπως είπε, στο συμπέρασμα ότι «είναι ακόμη χειρότερο από ό,τι αρχικά φαινόταν».



«Βεβήλωση ιερών συμβόλων»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι οι πίνακες δεν αποτελούν ούτε σάτιρα ούτε καρικατούρα, αλλά συνιστούν προσβολή των ιερών συμβόλων της Ορθόδοξης πίστης. «Δεν είναι τέχνη, είναι βλασφημία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για συνειδητή επιλογή του καλλιτέχνη να «βεβηλώνει τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της πίστης μας».

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν ο ίδιος καλλιτέχνης θα τολμούσε να προβεί σε αντίστοιχες απεικονίσεις για άλλες θρησκείες, αναφέροντας ενδεικτικά το Ισλάμ και τον Μωάμεθ, ή ακόμη και για πρόσωπα του προσωπικού ή πολιτικού του περιβάλλοντος.

Επίκληση Ποινικού Κώδικα

Ο κ. Δίπλαρος επικαλέστηκε συγκεκριμένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, υποστηρίζοντας ότι τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Όπως ανέφερε, τα άρθρα 141 και 142 αφορούν πράξεις και δημοσιεύματα που προσβάλλουν θρησκευτικά αισθήματα, προβλέποντας ποινές φυλάκισης σε περιπτώσεις δημόσιας ύβρεως ή σκόπιμης πρόκλησης σκανδάλου εις βάρος θρησκευτικών ομάδων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι παρουσιάζουν ή αναπαράγουν τέτοιου είδους έργα «φέρουν ακέραιη ευθύνη», ενώ χαρακτήρισε «φτηνό άλλοθι» την επίκληση της ελευθερίας της έκφρασης όταν, όπως είπε, αυτή χρησιμοποιείται για να προσβάλει τη θρησκευτική συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Η Ορθοδοξία κράτησε αυτόν τον τόπο»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η Ορθοδοξία αποτελεί θεμέλιο της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της Κύπρου, σημειώνοντας ότι «ήταν η πίστη που κράτησε τον τόπο σε δύσκολους αγώνες». Υπογράμμισε ότι η κοινωνία δεν μπορεί να αποδέχεται τέτοιες προκλήσεις ως τέχνη και δήλωσε ότι, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, θα συνεχίσει να τοποθετείται δημόσια για ζητήματα που αφορούν – όπως είπε – «τη θρησκεία, την οικογένεια και την πατρίδα».

Τέλος, διευκρίνισε ότι καταδικάζει απερίφραστα οποιεσδήποτε απειλές κατά προσώπων, τονίζοντας ωστόσο πως άλλο η καταδίκη της βίας και άλλο η ανοχή σε πράξεις που, κατά την άποψή του, συνιστούν ύβρη και πρόκληση απέναντι στη θρησκευτική πίστη.



