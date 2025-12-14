Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις, σχετικά με την η υπόθεση εικόνας που παρουσιάζεται ως έργο του Γιώργου Γαβριήλ και κυκλοφόρησε σήμερα στα ΜΚΔ.





Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Γαβριήλ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η επίμαχη φωτογραφία, δεν είναι δικό του εικαστικό δημιούργημα, αλλά προϊόν κολλάζ του Ευθύμιου Δίπλαρου. «Έκοψε διάφορα έργα μου και τα ένωσε στην προσπάθειά του να δημιουργήσει εντυπώσεις», αναφέρει συγκεκριμένα στην ανάρτηση ο Γαβριήλ.





Ο Γαβριήλ στην ανάρτηση του αναφέρει επίσης ότι τα έργα της έκθεσης του κατέβηκαν από το Γκαλερί Blue Iris.



Η ανάρτηση του Γαβριήλ



«Επίσης, να σας ενημερώσω ότι σήμερα κατέβασα τα έργα της έκθεσης μου στη Γκαλερί Plue Iris στη Πάφο για το λόγο ότι ο ιδιοκτήτης της Γκαλερί δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του και για δολιοφθορές στο κτήριο. Οι απειλές ξεκίνησαν από την Πέμπτη με την ανάρτηση βίντεο από υποψήφιο βουλευτή του ΕΛΑΜ στην Πάφο το οποίο την Παρασκευή κατέβασε με παρέμβαση τρίτων. Οι απειλές κορυφώθηκαν το Σάββατο και συνεχιστήκαν και σήμερα. Το Σάββατο στα εγκαίνια της έκθεσης τρεις νεαροί κατέβασαν κάποια από τα έργα που βρίσκονταν στο ισόγειο της Γκαλερί, τα οποία αργότερα επανατοποθετήσαμε στη θέση τους. Η αστυνομία είναι γνώστης αυτών όλων που διαδραματίστηκαν στην Πάφο, ήταν παρόν διακριτικά στα εγκαίνια καθώς και σήμερα στο κατέβασμα της έκθεσης. Ο ιδιοκτήτης λόγο του κλίματος εκφοβισμού και τρομοκρατίας που επικρατεί δεν θέλησε να κάνει γραπτή καταγγελία, αλλά η Αστυνομία τα γνωρίζει όλα και αν το θελήσει αυτεπάγγελτα μπορεί να βρει τα τηλέφωνα και τα ονόματα αυτών όλων που απειλούν τον ιδιοκτήτη της Γκαλερί. Γιαυτά όλα θεώρησα σωστό να κατεβάσω άμεσα την έκθεση. Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου οι καλλιτέχνες εκθέτουν με τη φρούρηση της Αστυνομίας και κατεβάζουν τα έργα τους μέσω εκφοβισμού και τρομοκρατίας!»



Πώς απαντά ο Ευθύμιος Δίπλαρος



Στον αντίποδα ο Ευθύμιος Δίπλαρος, μέσω δημοσιοποίησης ανάρτησης της σελίδας «Κύπρος Πατρίδα μου» αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτει ο Γαβριήλ και καταδικάζει την έκθεση στην Πάφο, λέγοντας συγκεκριμένα ότι «Τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολάζ !!! Ντροπή σας. Έλεος».









«Το κολάζ που κυκλοφόρησε δημιουργήθηκε από τη σελίδα Κύπρος Πατρίδα μου και αποτελεί σύνοψη και συλλογή από δικά σου “έργα”, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί δημόσια από εσένα τον ίδιο. Δεν αποδίδεται σε εσένα ως “ένα ενιαίο έργο”, αλλά ως οπτική αποτύπωση του περιεχομένου που ο ίδιος έχεις επιλέξει να δημιουργείς και να εκθέτεις», αναφέρει στην ανάρτησή της η σελίδα.

Ακολούθως απευθύνονται στον καλλιτέχνη λέγοντάς ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν παρουσίασε την Παναγία με βαμμένα νύχια σε ένα «έργο», τον Χριστό ως αρσενοκοίτη σε δεύτερο «έργο», γυμνό πρόσωπο να διαβάζει την Αγία Γραφή με τα γεννητικά όργανα εκτεθειμένα σε τρίτο «έργο» ή τον Χριστό να προχωρεί σε αισχρές πράξεις σε τέταρτο. Η ουσία παραμένει η ίδια.

«Το κολάζ είναι μία σύνοψη των βλάσφημων δημιουργημάτων σου. Και υπάρχουν φωτογραφίες που αποδεικνύουν ξεχωριστά και αυτοτελώς το καθένα από αυτά. Αν έσβησες τα συγκεκριμένα αποτελεί απόδειξη ότι καταπατάς τη νομοθεσία και το γνωρίζεις. Και αυτό φανερώνει τη δειλία σου», προστίθεται στην ανάρτηση και καταλήγει ζητώντας του να σταματήσει να παρουσιάζεται ως θύμα. «Ο μόνος θύτης εδώ είσαι ΕΣΥ. Έχεις τα μούτρα να παριστάνεις τον διωκόμενο. Οι μόνοι που διώκονται, χλευάζονται και υβρίζονται είναι ο Χριστός και η Παναγία μας. Αυτές είναι οι δύσκολες εποχές που ζούμε. Κανείς καλλιτέχνης δεν χρειάζεται φρούρηση της Αστυνομίας. Μόνο οι βλάσφημοι κακοτέχνες», αναφέρεται στο τέλος καταληκτικά.







