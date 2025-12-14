Για μια ακόμη φορά ο γνωστός ζωγράφος Γιώργος Γαβριήλ ξαναχτυπά με έναν νέο προκλητικό πίνακα που εκτίθεται στην Blu Iris Gallery στην Πάφο, καθώς και άλλα έργα που φέρονται να βεβηλώνουν συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης.

Τα έργα του κυρίου Γαβριήλ προκάλεσαν εκ νέου αντιδράσεις, οργή και σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και στον πολιτικό κόσμο.

«Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη. Όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη.Η επίκληση της «ελευθερίας έκφρασης» αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών. Η ανοχή σε τέτοιες πράξεις δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Ευκαιρία να αρχίσουν ξανά τα φληναφήματα περί ελευθερίας της έκφρασης οι γνωστοί κύκλοι. Ντροπή. Εκθέματα του γνωστού «καλλιτέχνη» στην Πάφο. Αλίμονο να επιτρέπεται κανείς να προσβάλει την πίστη μας. Η νομοθεσία πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί», αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος».