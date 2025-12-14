Συνεχίζουν οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει λόγω της έκθεσης έργων τέχνης που εν τέλει ματαιώθηκε, στην οποία θα προβάλλονταν οι πίνακες του Γιώργου Γαβριήλ. Συγκεκριμένα, το ΕΛΑΜ φαίνεται πως δεν ικανοποιήθηκε με την ακύρωση της έκθεσης και όπως ανακοίνωσε θα φτάσει στα άκρα, προχωρώντας μάλιστα σε καταγγελία.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, κ. Χρίστου, απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου – την οποία δίνουμε στη δημοσιότητα – με την οποία καταγγέλλει τον κ. Γιώργο Γαβριήλ για πράξεις και συμπεριφορές που προσβάλλουν την Ορθόδοξη Πίστη».

«Καλούμε την αστυνομία όπως προβεί στη δέουσα διερεύνηση ώστε το εν λόγω πρόσωπο αλλά και όλοι υπεύθυνοι να διωχθούν και να τιμωρηθούν με τις συνέπειες που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα» καταλήγει.



Η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ σε ανάρτηση







Διαβάστε επίσης: Αντιδράσεις για πίνακες Γαβριήλ σε Γκαλερί Πάφου: «Ντροπή και Πρόκληση»