Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε την Κυριακή «αναστατωμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αθώων θυμάτων. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την Αυστραλία και όλους όσους επηρεάζονται, ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, την τρομοκρατία και το μίσος», ανέφερε ο Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο X.



Πηγή: ΚΥΠΕ



