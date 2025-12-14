Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επισημαίνοντας ότι «στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην αδιάκριτη βία».

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά από την εβραϊκή κοινότητα, νωρίτερα σήμερα», αναφέρει το Υπουργείο σε ανάρτηση στο X.

«Η Κύπρος καταδικάζει έντονα αυτή την φρικτή πράξη. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των αθώων θυμάτων», προστίθεται.

«Στεκόμαστε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην αδιάκριτη βία που μετέτρεψε μια ειρηνική θρησκευτική γιορτή σε τραγωδία», καταλήγει η ανάρτηση.



Πηγή: ΚΥΠΕ