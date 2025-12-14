Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δηλώνει ότι 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός δράστη, μετά από πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι.

Τουλάχιστον 12 άλλα άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, και δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι περιέγραψε τις σκηνές στο Μπόντι ως "σοκαριστικές και ανησυχητικές".

Ένας μάρτυρας που μίλησε στο BBC περιέγραψε το γεγονός λέγοντας ότι έτρεχε με τα παιδιά του μακριά από μια εκδήλωση Χανουκά που γινόταν στην παραλία, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία αναφέρει ότι παραμένει άγνωστο αν το περιστατικό συνδέεται με την εκδήλωση Χανουκά.

Αυτή η κατάσταση φαίνεται να είναι εξαιρετικά τραγική και ανησυχητική. Μπορούμε να ελπίζουμε μόνο ότι οι αρχές θα διαλευκάνουν τα αίτια σύντομα και ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο Χ.

Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting.



This is a terror attack.



pic.twitter.com/JjJ7X64J3f — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

Two active shooters, armed with long guns, can be seen firing at people at Bondi Beach in Sydney, Australia.



There are many victims down. pic.twitter.com/LK3cmH40KO — Open Source Intel (@Osint613) December 14, 2025

Πηγή: BBC